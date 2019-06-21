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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Только для взрослых

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 133(7891)
18 июня Мининский университет представил свой опыт реализации сетевых магистерских программ, рассчитанных на людей уже состоявшихся, но желающих двигаться дальше.

- Выпускникам вузов после бакалавриата нельзя занимать ряд руководящих постов, поэтому многие из них задумываются о продолжении обучения. В связи с этим сформировался запрос от клиентов, желающих получить дополнительное образование или новую профессию. С другой стороны, наши партнеры-предприятия желают видеть у своих "станков" высококлассных профессионалов. А для их обучения нужны не менее высококлассные педагогические кадры, которых мы готовим, - объяснил востребованность магистерских программ ректор Мининского университета Александр Федоров.

Фото: РИА Новости
На истфаке МГУ и БГУ впервые открывается совместная программа обучения студентов

По его словам, в университете действуют 43 магистерские программы, но во вторник акцент был сделан на восьми флагманских, которые реализуются в сотрудничестве с партнерами и работодателями. Некоторые из них уже действуют, другие стартуют 1 сентября.

Например, программа "Мехатроника и робототехника" направлена на подготовку специалистов, владеющих как современными информ- и педагогическими технологиями обучения, воспитания и развития школьников, так и умеющих разрабатывать и применять мехатронные и робототехнические системы. Партнером Мининского университета здесь выступает учебный центр Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Программа International Education осуществляется совместно с Университетом образования Гонконга. С нового учебного года ее выпускники станут обладателями двойного диплома.

- Обучение идет полностью на английском, с таким дипломом выпускник сможет трудоустроиться в любой стране, - отмечает особенности программы (здесь, к слову, есть бюджетные места) Александр Федоров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Руководитель образовательной организации" впервые запускается с 1 сентября 2019-го. Максимум-задача программы - сориентировать ее выпускников на образовательную практику, поскольку сегодня педвузы готовят будущих директоров школ по старинке, напирая на теорию. Эта программа будет осуществляться в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом и мэрией Нижнего Новгорода.

Александр Федоров и руководители магистерских программ рассказали также о "Бизнес-педагогике" и "Инновационной деятельности педагога в профильном биологическом образовании", "Образовательных технологиях в сфере физической культуры" и "Цифровой педагогике". Еще одно направление - "Кризисная психология детей и взрослых", осуществляемое в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" нацпроекта "Образование", по мнению Александра Федорова, должно заложить традицию с краткой формулировкой "ответственный родитель" и обеспечить крепкую связь пап и мам с детьми.

Комментарии

Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК "ГТРК "Нижний Новгород":

- С Мининским университетом мы сотрудничаем уже пятый год, осуществляя совместную программу по подготовке продюсеров для радио и телевидения. Первые выпускники получат дипломы через неделю - надеюсь, то, что мы вкладывали, даст достойный результат. Замечу, что вуз вел себя очень гибко, адаптируясь к запросам рынка. Значит, удачно Мининский университет осуществит и остальные программы.

Надежда Буренина, директор школы N 18 Нижнего Новгорода:

- Я прошла обучение по программе, аналогичной "Руководителю образовательной организации", и сразу же стала директором школы. Когда я получила финансовые, хозяйственные и другие компетенции, образовательная деятельность открылась совсем с иной стороны. Благодаря магистерской программе внедряю в школе инновационные процессы.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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