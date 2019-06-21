Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения

На сессии "Москва - территория инновационного развития социальной сферы" обсудили траекторию развития социальной сферы в Москве и то, как столица делится своими наработками с другими регионами страны.

В своем выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что сейчас социальная поддержка имеет "заявительный подход" и при этом современное общество заинтересовано в индивидуальном получении социальных услуг. Как подчеркнула заммэра Москвы, в основе современной структуры социального блока должны быть четыре базовых принципа: индивидуальный подход к жителям, проактивность государственных структур, синергия работы городских служб и использование новых технологических решений. По словам Анастасии Раковой, современные технологии, обмен информацией позволяют выявить конкретных людей, которые нуждаются в помощи, уйти от принципа "не заявил - не получил". В Москве такие технологии применяются, и столица активно делится разработками с другими регионами страны. Также заместитель мэра подчеркнула, что есть субъекты, которые ушли намного дальше столицы, просто не всегда имеют возможность это показать.

В качестве примера Анастасия Ракова привела Пермский край, где разработана система назначения пакета анализов при подозрении на патологию: "Это первый регион, который придумал и реализовал систему клинических решений в части пакетного назначении анализов при определенных нозологиях. И в ближайшее время мы это тоже обязательно сделаем". Опытом региона по цифровизации государственных услуг поделился губернатор Пермского края Максим Решетников. Он подчеркнул, что самое важное в реновации социальной сферы - переход к проактивной позиции, и сделать это можно и не имея московского бюджета.

- Не только в Москве рождаются новации. Например, Пермский край активно вкладывается в цифровизацию медицины. Сейчас мы уникальны тем, что у нас на 100 процентов внедрены электронные медицинские карты. Не только в городах и крупных поселениях, но и в селах. Есть тотальная доступность результатов анализов и осмотров на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это дает возможности для реализации проактивного подхода органов госвласти, - подчеркнул Максим Решетников.

В Пермском крае система здравоохранения "вышла" из кабинетов. Например, в регионе используется 70 тысяч личных кабинетов, то есть три процента населения Прикамья сами интересуются своим здоровьем, проходят онлайн-тесты на раннее выявление заболеваний. Кроме того, через интернет активно ведется запись к врачу. От широкого использования информационных технологий ожидается снижение нагрузки на врачей и, как следствие, проявление с их стороны большего внимания к пациентам, а не к заполнению медицинских карт. В настоящее время четыре поликлиники в Пермском крае работают полностью без бумаги, в электронном виде. Для этого медицинскому персоналу выданы электронные подписи, разработана защита каналов связи. Максим Решетников подчеркнул, что цифровизация - это в первую очередь изменение бизнес-процессов.

- Объем социальных инноваций нарастает, и цифровизация вместе с изменением бизнес-процессов является основной движущей силой в их развитии, - заявил губернатор Пермского края.

Отдельно глава Прикамья остановился на том, как изменение бизнес-процессов повлияло на систему выявления детского неблагополучия. Максим Решетников отметил, что, к сожалению, в Пермском крае, как и в ещё нескольких регионах, были случаи нападения подростков на других детей. При разборе ситуаций выяснялось, что нападавший ребенок формально был из благополучной семьи. При этом в разных органах власти имелась информация, что с ним что-то не так, но наличие ведомственных барьеров и защита прав одного в ущерб правам общества привели к таким последствиям. Поэтому, отмечает губернатор, сейчас в крае выстраивается система межведомственного взаимодействия, совместно с прокуратурой решается вопрос о передаче данных, в том числе из медицинских систем. Предполагается, что изменения позволят социальным педагогам обладать полной информацией о ребенке.

- В основе таких изменений лежит цифровизация, работа с большими данными. И конечно, это следствие бюджета, это следствие команды, - резюмировал Максим Решетников.