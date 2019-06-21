Многодетная семья украинских переселенцев Люлькевичей вот уже пять лет проживает в Набережных Челнах, но не могут добиться не то что гражданства, но даже права официально зарабатывать.

"Когда началась война, мы бы вряд ли за свой счет куда-то смогли уехать, но есть среди русских немало милосердных людей, - признается глава семьи Владимир Люлькевич. - Один добрый человек вывез нас и более 40 наших земляков. Всем нашел квартиры в Набережных Челнах. Помогал финансами, искал работу".

Увы, среди местных чиновников добрых людей Люлькевичам повстречать не удалось. "Такая непробиваемая стена бюрократии! Мы бежали от войны, а нам никаких скидок не делают, - возмущается Владимир. - В общем, мы попали под пресс системы УФМС и все ее "прелести" испытали сполна. Пять лет мучаемся, но результаты минимальные".