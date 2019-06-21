В Мордовском госуниверситете прошла встреча с руководителем польского содружества "Курск" Ежи Тыцем. Эта общественная организация занимается восстановлением памятников советским солдатам и воинских захоронений Красной Армии в Польше. В числе волонтеров "Курска" - и саранский студент Шакир Худаяров, именно он пригласил гостя в родной вуз.

Названное в честь исторической Курской битвы общество польских борцов за сохранение исторической памяти основано одиннадцать лет назад. Создано оно было в знак протеста против предпринимаемых определенными политическими кругами попыток переписать историю Второй мировой войны, вычеркнув из нее подвиг советских солдат.

- Зимой 1945 года мою маму, которой тогда было всего 13, спас красноармеец. Чувство благодарности к нему она пронесла через всю жизнь - сейчас ей 87. Если бы не его героизм, не было бы ни мамы, ни нас - ее шестерых детей, - рассказал Ежи Тыц. - Когда на волне антикоммунизма началась кампания по сносу памятников красноармейцам, она сказала мне: сам не смей и другим не разрешай говорить плохое в адрес советских солдат.

В послужном списке активистов "Курска" - десятки мемориалов, спасенных от разрушения. Помогать польским общественникам едут и волонтеры из России.

- О содружестве я узнал три года назад. СМИ много рассказывали о том, как памятники погибшим советским воинам в Польше подвергались нападениям вандалов, которые крушили их, громили, обливали краской. Мне было больно видеть это: мой дед - ветеран войны, когда он был жив, всегда брал меня с собой на парад, - поделился четверокурсник Института механики и энергетики МГУ им. Огарева Шакир Худаяров. - К счастью, кроме тех, кто разрушает монументы, есть и другие - те, кто спасает. Я списался с активистами содружества, поблагодарил их за то, что они делают, и предложил свою помощь. Мне ответили, что рабочие руки нужны. Продал свою старенькую "десятку", оформил визу и купил билет в Польшу. Во время первой экспедиции мы выехали в деревню и привели в порядок заброшенную могилу советского солдата. Вторым объектом стал памятник на месте расстрела советских военнопленных.

К счастью, кроме тех, кто разрушает монументы, есть и другие - те, кто спасает

Краску и другие материалы для ремонта волонтеры покупают на собственные средства, а когда речь идет о более затратных проектах, объявляют сбор пожертвований. Местные жители помогают чем могут - как правило, это люди старшего поколения, которые помнят о героизме советских солдат. В одном селении они даже пошли на хитрость, чтобы спасти от сноса памятник красноармейцу-связисту: перекрасили его гимнастерку в цвет формы польской армии, а на рукаве нарисовали польский флаг.

- Молодежь, к сожалению, относится к нашей работе нейтрально или негативно - русофобская пропаганда дает свои плоды, - отмечает Шакир. - Поэтому власти и воюют с памятниками советской эпохи, которые до сих пор напоминают о том, кто на самом деле освобождал страну от захватчиков.

Важно

Ежи Тыц прежде уже бывал в Саранске - активисты содружества привозили сюда землю с могилы солдата из Мордовии.

- В чем только не упрекали нас за эти годы, какие только ярлыки не вешали! Многие наши волонтеры, у которых не было польского паспорта, были выдворены из страны. Но с выбранного пути мы никогда не свернем, - подчеркнул руководитель "Курска".