Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, занимавший пост с 2011 года, покинет театр в начале нового театрального сезона. Об этом говорится в официальном пресс-релизе. Ожидается также, что на сайте Пермского театра оперы и балета будет опубликовано обращение Курентзиса к труппе и зрителям.

Благодаря дирижеру-экспериментатору Пермский академический театр оперы и балета и превратился в площадку с мировым именем, а коллектив не раз удостаивался различных наград, в том числе был неоднократным лауреатом "Золотой маски".

После ухода из театра музыкант сосредоточится на развитии созданного им оркестра и хора musicAeterna, гастролях коллектива в Берлине, Вене, Париже, Гамбурге, Баден-Бадене, Лондоне, Нью-Йорке, Токио. Курентзис также останется художественным руководителем ежегодного Международного Дягилевского фестиваля в Перми, который направлен на сохранение традиций маэстро. Кстати, в 2021 году на базе театра в Шатле будет создан филиал фестиваля, который призван не только утвердить влияние глубокого авторского искусства, но и объединить две страны, где маэстро Дягилев жил и работал. В России, в Перми, он провел свое детство, а в столице Франции организовал свои великие "Русские сезоны".