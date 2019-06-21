В аэропорту под Саратовом установят космический аппарат

Настоящий космический аппарат будет установлен в здании строящегося аэропорта "Гагарин" под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба областной общественной палаты.

Региональные власти уточнили, что о планах по установке космического аппарата в качестве экспоната сообщил представитель аэропорта Максим Жминда. В сообщении ведомства отмечается, что представитель воздушной гавани провел общественников по всем трем этажам аэровокзала, где и будет храниться уникальный экспонат. Отмечается, что его доставят из Самары.

Аэропорт "Гагарин" строится в 30 километрах от Саратова, в окрестностях села Сабуровка. Его пропускная способность - порядка одного миллиона пассажиров в год. Совокупная площадь - 25 тысяч метров. Как сообщает РИА Новости, воздушная гавань также будет совмещать в себе функции музея космонавтики, где будут представлены множество интерактивных экспонатов. Губернатор области Валерий Радаев ранее сообщил, что аэропорт откроется 12 августа.