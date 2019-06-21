В Башкирии на пост главы региона выдвинулись 11 кандидатов

В Центральную избирательную комиссию Башкирии сдали документы 11 кандидатов на должность главы республики. Последние два претендента сделали это в последний день выдвижения - 20 июня. Об этом сообщили в ЦИК РБ.

Теперь для регистрации кандидаты должны собрать 454 заверенные подписи депутатов (в том числе 56-и депутатов районных и городских советов). Также претендентам нужно заручиться поддержкой в 48 районах и городах Башкирии. Окончательное решение по регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее 20 июля. Агитация в СМИ будет проходить с 10 августа по 6 сентября, уточнили в ЦИК.

На сегодняшний день в числе кандидатов, помимо врио главы Башкирии Радия Хабирова, которого выдвинула "Единая Россия", есть немало общественных деятелей и известных личностей. И даже блогер - Владимир Кобзев, который первым представил документы в ЦИК РБ. Его выдвинула "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Претендуют на пост руководителя региона два депутата Госсобрания Башкирии - Юрий Игнатьев (от "Справедливой России") и Юнир Кутлугужин (от КПРФ), а также первый зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Иван Сухарев. Последнего выдвинула политическая партия ЛДПР.

"Патриоты России" предложили на пост главы Башкирии президента компании "Джи Ти Эл" Рафиса Кадырова, а партия "Яблоко" - председателя правления жилищно-строительного кооператива "Лазурный" Зульфию Гайсину.

Директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш выдвинут партией "Гражданская Сила", а временно неработающую Санию Тимасову предложила Российская экологическая партия "Зелёные". Кстати, Тимасова, судя по данным ЦИК РБ, одна из самых молодых кандидатов, ей 32 года.

В числе последних принесли документы в ЦИК РБ председатель Совета регионального отделения партии Социальной Защиты Алексей Молокин и юрист Рамиля Саитова. Кандидатуру Саитовой выдвинула Российская Социалистическая партия.

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября.