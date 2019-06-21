В Казани спасли младенца, родившегося с внутренними органами наружу

В казанской ДРКБ прооперировали ребенка, родившегося с редкой патологией - гастрошизисом. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Младенца доставили в клинику из Республики Марий Эл. Новорожденные с такой патологией нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6-12 часов жизни. Причем операция должна проходить в условиях специализированного стационара, поскольку высок риск осложнений.

"Если говорить о классическом течении гастрошизиса, то погружение органа в брюшную полость проводится в один этап, сразу после рождения. Иногда брюшная полость является слишком малой, чтобы поместить туда весь кишечник, поэтому оперативное вмешательство проводится в несколько этапов, в короткий промежуток времени," - пояснил заведующий отделения, врач-детский хирург ДРКБ Андрей Подшивалин.