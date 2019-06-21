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21.06.2019 14:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В самарских индустриальных парках проблемы инвесторов решены "под ключ"

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Вчера под Самарой на территории индустриального парка (ИП) "Преображенка" прошло выездное совещание. Потенциальные инвесторы площадки смогли лично рассказать о проектах и задать вопросы министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову.
Индустриальные парки в Самарской области сегодня активно дополняют востребованными инвесторами сервисами. Фото: Правительство Самарской области Индустриальные парки в Самарской области сегодня активно дополняют востребованными инвесторами сервисами. Фото: Правительство Самарской области
Индустриальные парки в Самарской области сегодня активно дополняют востребованными инвесторами сервисами. Фото: Правительство Самарской области

ИП "Преображенка", расположенный в Волжском районе Самарской области на площади в 175 гектаров, имеет многоотраслевую специализацию, в том числе транспортное и специальное машиностроение, металлургия, станкостроение, тяжелое машиностроение. Сейчас здесь работают 12 резидентов (арендаторы - федеральные компании и ритейл, а также крупные самарские компании). Часть заводов уже запущена, часть - в процессе стройки. Инвесторы профинансировали свои проекты в общей сумме на 5,1 миллиарда рублей. Бюджет получил уже более трех миллиардов рублей налогов. Таким образом средства, которые областное правительство вложило в индустриальный парк, уже вернулись неоднократно и продолжают приносить инвестиции в виде налогов и новых рабочих мест. Сейчас здесь создано более 300 рабочих мест, полная загрузка парка резидентами обеспечит рабочими местами 1,5 тысячи самарцев.

Фото: Правительство Самарской области
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По словам министра экономразвития и инвестиций Дмитрия Богданова, правительство региона рассчитывает, что "Преображенка" к концу этого года будет полностью законтрактована, на всю территорию есть планы и ведутся переговоры с предпринимателями.

Соучредитель одного из ключевых резидентов "Преображенки" - УК логистического комплекса Игорь Перлин пояснил, что за 12 лет удалось развить эту площадку в крупнейший в Поволжье и Зауралье комплекс: 215 тысяч квадратных метров корпусов со всеми инженерными сетями и транспортной инфраструктурой. Сейчас здесь строится следующая очередь на 150 тысяч квадратных метров. Проблем с поставкой коммунальных ресурсов на масштабную промышленную площадку не бывает, заверил Игорь Перлин - хотя здесь сосредоточены крупнейшие потребители, прежде всего, электроэнергии. Так у одного из арендаторов здесь расположен самый большой в Самарской области мультитемпературный склад площадью 36 тысяч квадратных метров.

Еще один из резидентов - Сергей Сысоев, директор компании, производящей комплектующие для ворот, - пояснил, почему была выбрана площадка "Преображенки". ИП расположен недалеко от областного центра, здесь подведены все коммуникации. Хорошая транспортная развязка позволяет работать с другими районами области, а также выходить на Казахстан. Все это позволило предприятию увеличить производство на 35 процентов. Теперь компания занимает практически 50 процентов российского рынка автоматических ворот.

При этом преимущества индустриального парка - не только построенные корпуса и коммуникации: это, прежде всего, сервис, который оказывается на площадке. В том числе - по индивидуальному сопровождению инвестора, совместного решения с ним всех задач. Гендиректор АО "Промпарки" (УК государственных индустриальных парков региона) Сергей Евсеев добавил, что управляющая компания делает ставку на тесный контакт с инвесторами, чтобы понять перспективы развития индустриальных парков.

Фото: Правительство Самарской области
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- Помимо всех благ, которые у нас есть на площадках - коммуникации, дороги, налоговые льготы - это, в первую очередь, то, что мы напрямую общаемся с каждым инвестором и ведем его от идеи проекта до ввода в эксплуатацию производства на всех этапах, - пояснил он.

Регулярно раз в неделю в министерстве экономического развития и инвестиций проходит совещание по решению всех проблем, которые возникают у инвесторов на этих площадках. Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) сопровождает проекты и еженедельно выносит узкие вопросы на уровень министра. В свою очередь Дмитрий Богданов, если необходимо, подключает коллег по правительству - профильных министров. И такая работа уже дала результаты. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регион серьезно поднялся на 24 позицию.

- Особо оценили предприниматели и эксперты как раз развитие индустриальных парков в регионе за минувший год, - отметил Дмитрий Богданов.

В области активно мониторят, чего не хватает инвесторам, и этими сервисами дополняют ИП. В частности, в ОЭЗ "Тольятти" строится индустриальный парк, специализированный под субъекты малого и среднего предпринимательства. Также здесь стартует строительство железной дороги: к лету 2021 года должны пойти первые поезда.

В планах регионального правительства - помимо развития индустриального парка в Чапаевске - запустить отдельный ИП европейского типа через дорогу от "Преображенки". Это будет площадка с хорошими дорогами, светодиодным освещением и отсутствием заборов и ограждений вокруг отдельных производств.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Индустриальные парки в Самарской области - это площадки, на которых любой инвестор очень быстро может запустить свои проекты. Здесь решены "под ключ" вопросы с коммуникациями, инфраструктурой, сопровождением инвесторов. В Самарском регионе работает целый ряд индустриальных парков - как государственных, так и частных. Прежде всего, это ОЭЗ Тольятти и ИП "Преображенка". Полностью укомплектованные площадки популярны у инвесторов. В этой логике мы сейчас проектируем создание еще нескольких таких площадок с локацией в районе Самары и Тольятти, также смотрим новую ТОСЭР Чапаевск, где помимо налоговых льгот и преференций есть индустриальный парк. Особый акцент будем делать в ИП на доступ субъектам малого бизнеса. Мы оказываем материальную помощь на приобретение оборудования. Строительство помещений под производство для малого бизнеса тоже достаточно серьезная нагрузка, этот вопрос мы будет решать - в том числе, строить готовые корпуса для аренды.

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