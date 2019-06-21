В Саратовской области ветерану ВОВ заменили неудобный протез ноги

В Вольске Саратовской области ветерану Великой Отечественной войны Василию Романову заменили неудобный протез ноги, из-за которого он не мог ходить. По словам родных, Василий Иванович из-за неудобного протеза в этом году не смог участвовать и в праздничных мероприятиях в день Победы.

После того как о ситуации рассказали местные СМИ, ситуацию под контроль взяло руководство региона.

Новый протез из облегченных материалов ветерану изготовили сотрудники Саратовского филиала "Московского протезно-ортопедического предприятия" Минтруда России. Как объяснил руководитель филиала Александр Звескин, были максимально учтены, как пожелания ветерана, так и его антропометрические и функциональные характеристики.

В министерстве социального развития сообщили, что в четверг протез передали ветерану, сотрудники протезно-ортопедического предприятия помогли его надеть, разъяснили механизм удержания на ноге и принцип работы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Василий Иванович прошелся в новом протезе по комнатам и поднялся на второй этаж.

- Качество и техническое исполнение протеза полностью его удовлетворили, - отчиталась пресс-служба министерства.