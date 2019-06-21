Житель Нижегородской области убил трех человек

Жителя Выксы Нижегородской области подозревают в убийстве бывшей жены, тещи и тестя. Происшествие случилось в ночь на 21 июня этого года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

38-летний мужчина напал на них с топором. От полученных ранений все трое скончались. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Также в момент убийства в доме была семилетняя девочка, но ей мужчина не навредил. Сейчас она находится у родственников.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Силовики продолжают искать преступника.