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21.06.2019 16:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Нижегородской области убил трех человек

Текст: Яна Шамаева

Жителя Выксы Нижегородской области подозревают в убийстве бывшей жены, тещи и тестя. Происшествие случилось в ночь на 21 июня этого года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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38-летний мужчина напал на них с топором. От полученных ранений все трое скончались. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Также в момент убийства в доме была семилетняя девочка, но ей мужчина не навредил. Сейчас она находится у родственников.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Силовики продолжают искать преступника.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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