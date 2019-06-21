Что объединяет учителя из Малобутырской школы Мамонтовского района Максима Мончаковского и ребрихинского пенсионера Николая Астафьева, десятилетнюю Киру Иванову и 66-летнего Сергея Андрейченко - фермера из Михайловского района, новоалтайских школьников и взрослых дядей с тетями из Баевского района? Тяга к театральной сцене. На гала-концерте XVI краевого фестиваля любительских коллективов "Театральный разъезд" артисты на сцене и в зале дружно исполнили песню "Я не могу не любить театр", а написали ее по дороге на фестиваль лицедеи Михайловского народного театра.

В этом году "Театральный разъезд" прошел на сцене дворца культуры Мамонтовского района. Автор этих строк принял участие в фестивале в двух ипостасях - как журналист и как артист.

Как я стал Бальтазаром

В конце мая позвонил мой давний приятель Виктор Гореявчев. Виктор Николаевич - многолетний директор Мамонтовского ДК. Мамонтовцы заявили на фестиваль гоголевскую "Женитьбу", а один из занятых в постановке мужчин уехал на Дальний Восток на заработки. Нужно срочно кого-то вводить - выручай, друг. В деревне актера найти столь же сложно, как в городе - печника или кузнеца. А Виктор о моей слабости к театру знает давно. Да и кто ж откажется написать материал из серии "Журналист меняет профессию"?

Роль Жевакина я учил денно и нощно, даже на диктофон текст записал и слушал, пока ехал из дома на работу и обратно. Несколько раз ловил на себе подозрительные взгляды пассажиров, видевших, как что-то бормочу про себя, дергаю бровками и корчу рожи. Дома реплики других персонажей подавала жена, а я ее изводил жевакинскими вопросами вроде: "Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне есть какой-либо существенный изъян?". Или с ностальгией рассказывал ей про "черномазеньких красоток" Сицилии.

Бальтазар Бальтазарович - классический старый моряк: развязный, шумный, беспардонный. Бабник, конечно, и пьяница. Несколько раз я просмотрел "Женитьбу" в постановке Ленкома, где была собрана россыпь звезд - Янковский, Чурикова, Збруев, Броневой, Раков и другие. Великие актеры не следовали тексту слепо, отказавшись от архаичных слов, оборотов, уместно ужав диалоги и монологи. Они много импровизировали, добавляли что-то от себя, делая свои образы живыми, понятными, смешными до слез и одновременно трогательными. "А кто тебе мешает?", - спросил я себя.

Наш спектакль открывал программу фестиваля, что добавило переживаний. Когда действие началось, я, ожидая своего выхода, с ужасом осознал, что не помню ни единой реплики. Моряк-с-печки-бряк впал в прострацию, бесцельно побрел по закулисью и у стены за задником наткнулся на огромный памятник Ленину. Вид вождя, заваленного по пояс бутафорией, развеселил и рассеял страхи начинающего актера. Бальтазар Жевакин бодро заковылял к нужной кулисе. Слава Мельпомене, я вроде бы ничего не перепутал, не забыл и не сбил с толку никого из партнеров. А какое упоительное ощущение - выйти к рампе на общий поклон публике!

Недоступный Шукшин

В этом году, по данным регионального Минкульта, в отборочном туре "Театрального разъезда" приняли участие 34 коллектива из 22 районов и пяти городов края. Около семнадцати тысяч зрителей посмотрели спектакли, подготовленные участниками фестиваля. Любительские театры отважно играли классику: Островский "Женитьба Бальзаминова", Гумилев "Охота на носорога", Маяковский "Хорошо", Зощенко "Любовь", Шварц "Золушка", Метерлинк "Синяя птица". Третья часть репертуара в год 90-летия Василия Шукшина - работы по произведениям знаменитого земляка.

На финале в Мамонтово чуть ли не каждый второй спектакль был "шукшинским". Ребрихинцы показали "Энергичных людей", новоалтайский "Шок-О-Лад" - "Судьбу", сделанную по мотивам рассказов Василия Макаровича, театр "Канитель" из Первомайского района - "Позови меня в даль светлую", а баевцы - "Мгновения жизни", собранные опять же по рассказам Шукшина. Честно говоря, не впечатлило. Театры пошли по самому простому пути: проиллюстрировали тексты, "пересказали" их. И Шукшин с его вечно больным вопросом: "Что с нами происходит?" с таким подходом показался устаревшим, провинциальным.

Возможно, были выбраны не те рассказы и пьесы (на мой взгляд, сейчас бы очень к месту оказалась пьеса "До третьих петухов") и сказалась недостаточная подготовленность актеров. Но, может, виной всему неспособность или даже боязнь режиссеров найти в шукшинском наследии тревоги и беды сегодняшнего дня? Всегда ли нужно слепо следовать каноническим текстам и общепринятым трактовкам "нашего всего"? Вспомните, как гениально Никита Михалков и его единомышленники переработали рассказы Чехова в "Неоконченной пьесе для механического пианино".

Шукшин лишь на первый, поверхностный взгляд прост и понятен. Надо ли дружно браться за произведения земляка только потому, что юбилей подоспел? Василия Макаровича такие дела сильно бы покоробили.

Вечно молодые сказки

По-хорошему удивили и порадовали постановки, в основу которых легли режиссерские фантазии. Казалось бы, что нового можно найти в истории Золушки или сказке про Колобка? Но ведь кто ищет, тот всегда найдет. Режиссер Михайловского народного театра Оксана Афанасьева и ее труппа, взяв за основу пьесу Шварца, сделали красочное, веселое и зажигательное действо, в который втянули весь зал: зрители возвращали корону капризному Королю, примеряли туфельку Принцессы, в такт с придворными на балу подтанцовывали на своих сиденьях. Интерактив полный.

Театр-студия "Диалог" из ЗАТО Сибирский рассказал историю Колобка, взяв за основу древние языческие легенды о Солнце, Луне, звездах и созвездиях, времени и судьбе. Музыка, танцы, тонкая работа с костюмами и светом, активное использование видеоматериала - все это завораживало, погружало в далекое прошлое, рождало вопросы по поводу наизусть знакомого сюжета: например, почему у этой сказки грустный финал? Сценарий написала режиссер Алена Варенникова. Ее подопечные не раз просили Алену Ермолаевну сочинить пьесу про Колобка. "И вот я однажды пообещала, села за компьютер и зависла: а о чем, собственно, эта сказка? - вспоминает Варенникова. - Подняла всю серьезную литературу - и такие глубинные пласты открылись. В языческие времена детям через историю с Колобком рассказывали об устройстве мира, о том, почему Луна то растет, то тает".

Наконец, пластический спектакль "Превращение" театра из Новоалтайска "Маскарад", которому жюри фестиваля отдало гран-при. Сделан он по мотивам знаменитой повести Кафки.

- Очень важно говорить о сегодняшнем дне, то, что происходит со всеми нами, очень тревожно. Меняются духовно-нравственные начала. Мы часто стали говорить об отсутствии у детей и молодежи культуры чувств. Стали более равнодушны, катимся куда-то в беспросветно-материальное. Человек современный во что-то превращается, иногда он становится похож на зверя, даже на насекомое. Очень страшно, когда человек начинает терять человеческое начало и у него развивается душевная недостаточность. Кому-то "Превращение" могло не понравиться, шокировать, но оно о том, что есть в нашей жизни. И то, что юные актеры размышляли о нашем превращении со сцены, - дорогого стоит, - прокомментировала спектакль завкафедрой театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского института культуры Елена Шангина.

Лир из Михайловского

"Театральный разъезд" - прекрасная возможность и работы интересные увидеть, и с неординарными земляками познакомиться. Таковых было немало, но одно знакомство выделю особо. Бывший учитель физики, а сегодня фермер Сергей Андрейченко держит небольшое стадо коров, продает молоко и молочные продукты. В Михайловский театр пришел шесть лет назад - Оксана Афанасьева увидела его импровизации на одном из праздничных концертов и предложила раскрыть свой талант на сцене.

Самая любимая роль Сергея Николаевича - король Лир. Это моноспектакль - в зависимости от аудитории "Лир" может идти и час, и полтора, и два. Однажды Андрейченко показал его в доме престарелых - аплодисменты были особенно долгими. По словам режиссера, Сергей Николаевич, крайне профессионально и ответственно относится к репетициям: как будто наверстывает упущенное время. На фестивале его сказочный Король в "Золушке" с первых же минут заворожил зал естественностью и добротой большого ребенка.

- В любительский театр людей тянет возможность прикоснуться к чистой, незамутненной правде, - рассуждает Сергей Николаевич. - Они хотят слышать и говорить живое слово, а не вранье, как частенько на телеэкранах. На сцене-то не соврешь. А если сфальшивишь, зритель тебе верить не будет и больше не придет. Я больше всего люблю выступать перед детьми. Они искренние, и ты с ними обязан быть искренним.