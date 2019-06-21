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21.06.2019 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Байкальскую нерпу посчитают со спутника

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

В июле 2019 года стартует уникальное исследование байкальской нерпы. Фонд "Озеро Байкал" организует научную экспедицию, в ходе которой нерп пометят с помощью радиомаяков Argos. Их сигнал фиксируется системой спутников. Таким образом ученые смогут выяснить пути миграции нерп, их численность и особенности поведения.

Фото: iStock
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Кроме того, у животных будут взяты биологические пробы, по результатам которых можно будет сделать выводы о состоянии популяции байкальской нерпы. Как подчеркивается в сообщении фонда "Озеро Байкал" для исследований будут применяться гуманные, малоинвазивные методы.

Грядущая экспедиция - часть проекта "Год байкальской нерпы". Он родился как ответ на попытки вернуть промышленный отстрел нерпы под предлогом того, что ее численность достигла критических величин и грозит вспышками инфекций и массовым падежом. Тогда в ходе дискуссии стало понятно, что наука не владеет свежими подтвержденными данными о реальном количестве этих животных, их перемещениях по Байкалу, о внутрипопуляционных процессах. Проект получил Президентский грант, на средства которого и формируется экспедиция.

В ней примут участие ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, сотрудники Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а также представители ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

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