Депутаты Новосибирской области обсудили изменения в аграрном законе

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предлагают изменить подходы к оказанию мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. В связи с этим на ближайшую сессию будет вынесен новый региональный закон "О государственной аграрной политике в Новосибирской области".

Если раньше в регионе поддерживали в основном крупные хозяйства, то теперь акцент перенесут на средний агробизнес. Фото: Татьяна Кравченко

В поддержку законопроекта выступили члены комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, сельхозтоваропроизводители. В качестве аргумента они приводят тот факт, что действующему закону № 61-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области" уже тринадцать лет. Руководитель профильного комитета заксобрания Олег Подойма отмечает, что многие положения закона уже не работают, а приоритеты в отрасли за последнее время изменились.

Долгие годы большая часть федеральной господдержки направлялась крупным хозяйствам. И это во многом правильно. Но некоторые из них нерентабельны, а другие занимаются в основном тем, что поглощают более мелких сельхозпроизводителей. На это не раз обращал внимание спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив. Как один из инициаторов ограничения господдержки крупных хозяйств из областного бюджета, он отмечает, что задача власти - поддержать сельский образ жизни, обеспечить занятость населения в районах.

- Крупные сельхозтоваропроизводители и так получают огромные суммы федеральной господдержки. Поэтому считаю правильным, если средства областного бюджета будут направляться на поддержку средних сельхозпредприятий, - отметил Андрей Шимкив.

В минсельхозе области, комментируя новый законопроект, подчеркнули, что в нем расширены меры господдержки сельхозтоваропроизводителей. В перечень получателей вошли профессиональные образовательные и научные организации, а также предприятия, которые занимаются разведением и добычей водных биоресурсов. В частности, предусматриваются следующие виды поддержки: финансовая (субсидии, гранты, социальные выплаты гражданам и юридическим лицам), информационная и консультационная. Также можно рассчитывать на налоговые льготы. Кроме того, документ предусматривает выплаты руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее пятнадцати лет, и молодым специалистам.

Одним из самых важных положений законопроекта депутаты считают четко прописанный контроль за средствами господдержки и участие парламентариев в формировании региональной программы развития сельских территорий.

- Госпрограммы будут разрабатываться с участием депутатов аграрного комитета и приниматься по согласованию с аграрным и бюджетным комитетами. Я думаю, что прописанный в законе механизм, позволит депутатам влиять на ситуацию в отрасли, - отметил Олег Подойма.

Комментируя законопроект, депутат Михаил Вересовой выступил с предложением проанализировать последствия его принятия. В итоге рекомендовано принять закон в первом чтении, а потом провести конкретный анализ и внести изменения, если потребуется.

Как сообщил первый зампредседателя правительства региона Владимир Знатков, проект закона о государственной аграрной политике одобрен членами правительства и представлен губернатору области. Представители профильного комитета заксобрания поддержали законопроект и приняли решение вынести его на рассмотрение ближайшей сессии заксобрания.

- Депутаты Законодательного собрания понимают всю важность и значимость нового закона, которого новосибирские аграрии давно ждут, и намерены его поддерживать, - сообщил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- В новом законопроекте в сфере АПК необходимо прописать ответственность агропредприятий за полученные в виде госсубсидий средства. Это важно. А то у нас много примеров, когда деньги из бюджета выделены, а инвестор исчезает вместе с дотациями. Надо так: если компания обанкротилась, будьте добры, в течение пяти лет верните дотации.