Научно-практическая конференция молодых специалистов ОмскВодоканала состоялась уже в восьмой раз. Главная ее цель - стимулировать появление свежих идей, необходимых для развития предприятия.

В этом году на суд жюри было представлено 32 проекта, авторами которых стали не только молодые сотрудники омского водоканала, но и студенты профильных специальностей ОмГАУ. Это хороший способ показать себя будущему работодателю, считают эксперты.

- Благодаря высокой конкуренции уровень участников из года в год повышается. Побеждать становится все труднее. Зато и сами проекты становятся все более зрелыми, - считает генеральный директор омского водоканала Сергей Шелест. - В результате выигрывает и компания, и молодые сотрудники, которые, претворяя свои ноу-хау в жизнь, совершенствуются, поднимаются по карьерной лестнице.

По словам специалистов, многие идеи молодых со временем воплощаются в жизнь.

- Один из примеров - водоразборная колонка с электрическим запирающим устройством, препятствующим несанкционированному доступу. Впервые эту новацию предложили именно на конференции. А теперь проект доработан, запатентован и развивается дальше. В перспективе колонка, оборудованная электронным магнитом, будет не только отпускать воду потребителям, которые подписали с договор с ОмскВодоканалом и получили специальный ключ, но и продавать ее тем, у кого в этом есть необходимость, - поясняет Сергей Шелест.

Проекты талантливой молодежи, посвященные зонированию, учету потерь в сетях и автоматизации передачи показаний, востребованы не только в Омске, но и в других крупных городах России. Поэтому идею совместных молодежных научных конференций подхватила Тюмень, которая уже третий год подряд проводит ее на межрегиональном уровне среди предприятий группы компаний "Росводоканал". И это стимулирует молодые кадры совершенствовать свои разработки, которые уже будут оценивать корпоративные эксперты, давать им путевку в жизнь. Еще один плюс корпоративных соревнований - создание высокого уровня профессионального общения. Возможность сформировать в от-расли молодежный кадровый резерв - "Золотую сотню".

К тому же корпоративная научно-исследовательская площадка дает специалистам возможность шире взглянуть на проблемы отрасли, обменяться идеями, позаимствовать хорошие практики, которые можно использовать, не изобретая колеса.

Стоит сказать, что творческой молодежи в подготовке конкурентных проектов активно помогают профессиональные сотрудники ОмскВодоканала. За каждым автором закреплены опытные наставники, помогающие довести идею до ума. В этом году на конференции представлены десятки идей, направленных не только на модернизацию технологических процессов, но и на улучшение работы в ИТ, управлении, на поддержку бизнеса, совершенствование финансовой деятельности, менеджмента.

Обладателями дипломов победителей, которые омичам предстоит защитить на корпоративном состязании в Тюмени, стали восемь человек. В их числе - молодой оператор офиса обслуживания абонентов омского водоканала Салия Давлетова с проектом "Информационный киоск".

- Суть работы - в создании аппаратно-справочного комплекса. Похожие установки уже существуют на вокзалах, аэропортах и позволяют пассажирам приобрести тот же билет быстро, без очередей. Я тоже поставила себе задачу - облегчить жизнь нашим абонентам и помочь им осуществить ту или иную операцию, минуя окно диспетчера. Например, распечатать квитанцию. С такой необходимостью сталкиваются очень многие омичи. А в перспективе к работе таких киосков можно подключать другие организации, например, поч-ту. И людям удобно, и мы сможем получить дополнительный доход.

По словам экспертов, благодаря научно- исследовательской работе молодые кадры повышают кругозор и компетенции, лучше понимают суть производственных процессов.

- Важно, что новые проекты связаны с текущей деятельностью омского водоканала. Мы заинтересованы, чтобы эта работа шла системно, чтобы ребята не упускали важных моментов. В помощь им проводим семинары, которые развивают управленческие навыки и ораторское искусство, - дополняет Сергей Шелест. - Наставникам тандем тоже идет на пользу. Тесное сотрудничество с молодыми специалистами - это хороший стимул не застаиваться на месте, пополнять знания и постоянно повышать квалификацию.

Кстати

Омский водоканал традиционно проводит не только научные конференции, но и корпоративный конкурс профмастерства, который состоится уже в десятый раз. Цену победы здесь порой определяют считанные секунды, конкуренция постоянно растет. А вместе с этим - и профессиональный уровень молодых сотрудников.