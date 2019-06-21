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21.06.2019 17:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое

Текст: Екатерина Вострикова
Иркутская область установила абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок в России - на 48 процентов всего за год. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко в своем отчете о работе правительства региона за 2018 год.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области

Это - результат пилотного проекта по маркировке древесины. Иркутская область - первый в России регион, где наряду с Лес-ЕГАИС, была запущена система "Лесрегистр" и привязанные к ней идентификационные карты. Такие карты выдаются заготовителям в лесничествах вместе с декларациями и договорами купли-продажи лесных насаждений. Каждая карта вдается на фиксированный объем древесины и привязана к определенным координатам, на ее чип записана информация о квартале, выделе, поэтому использовать ее на другой лесосеке невозможно. Карточку сдают вместе с очередной партией леса на пунктах приемки. Так что и вырубить больше, чем положено по документам, невозможно.

В итоге всего за год объем незаконных рубок был сокращен с 1,1 миллиона кубометров до 570 тысяч.

Фото: Николай Решитов
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Помимо учета древесины, в регионе активно используют и иные методы контроля. Так, в Приангарье самая большая площадь дистанционного мониторинга лесов - данные с космоснимков, предоставляемых Роскосмосом, сверяются с информацией Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Как отметил Сергей Левченко, по сравнению с Красноярским краем, где сопоставимая площадь лесосеки, в Приангарье основным мониторингом охвачено в два раза больше лесов, а площадь непрерывного мониторинга, который считается самым эффективным, в Иркутской области больше в 10 раз. Это позволяет оперативно выявлять не только незаконные рубки, но и пожары, и нашествие вредителей.

Кстати, именно снимки космомониторинга приводят лесопатологи в качестве подтверждения своих выводов о состоянии леса в скандально уже известном заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. На них ярко выделяется зона погибшего леса и видно, что рубки проводились именно на этих участках.

- Многочисленные обследования, проведенные в "Туколони", доказывают, что санитарные меры были необходимы. Ученые Института леса им. В.Н. Сукачева в октябре 2018 года 10 дней обследовали вырубленный и прилегающие участки леса в "Туколони". Они обследовали 1076 пней и 3018 деревьев. Выводы: после пожаров 2015 и 2016 годов лес сильно заражен стволовыми вредителями; единственный способ борьбы с ними - санитарные рубки. Прогнозная величина отпада больных деревьев в 2019 году - 15,6 процента на периферии гари, 26,3 процента - в центральной части. Тенденция к ухудшению ситуации сохраняется, - пояснил Сергей Левченко.

Ученые предложили оценивать число вредителей по структуре древесины

По его словам, лесников обвиняют в том, что они продали в Китай срубленный в заказнике лес на 130 миллионов рублей. Этот факт рассматривают как доказательство того, что древесина не была поражена насекомыми-вредителями. Однако вовремя проведенные санитарно-оздоровительные мероприятия позволяют сохранить деловые свойства до 75 процентов зараженного дерева. Стволовые вредители, как правило, заселяют нижнюю часть ствола, и пока дерево совсем не усохло, его верхняя часть используется как деловая древесина. Если дерево не срубить - через год оно засохнет, будет валиться под напором ветра, а стволовые вредители с большой скоростью будут распространяться на здоровый древостой.

- Мы все равно разберемся и оценим действия организаций, мешающих проведению рубок, что приводит к огромному ущербу для страны, - подытожил Сергей Левченко.

Кстати:

По объему налогов от лесопромышленного комплекса Иркутская область занимает первое место в России. За три последние года поступления от отрасли в бюджет области выросли с трех миллиардов рублей до 10,3 миллиарда. Для сравнения: налоговые поступления от лесной сферы в Красноярском крае составляют 1,96 миллиарда рублей и ниже показателя по Иркутской области в 5,3 раза.

Налоговая отдача с одного кубометра заготовленной древесины в Иркутской области выросла с 89 рублей в 2015 до 290 рублей в 2018. В Красноярском крае этот показатель подрос незначительно - с 64 до 69 рублей.

Иркутская область находится на первом месте по России и по неналоговым доходам - плате за использование лесов. За три года сумма платежей вросла с 220 миллионов рублей до 1,7 миллиарда, или в 7,6 раза. В целом по стране этот показатель увеличился лишь - в 2 раза.

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