Новости

Сотрудники полиции прибыли к дому Алибасова 03:22
Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда 02:54
Студент из США убит на западе Мексики 02:28
Lada объяснила, почему Xray так продается 20.06.2019
К зданию парламента Грузии прибыл премьер страны 20.06.2019
В Пентагоне подтвердили уничтожение Ираном беспилотника США 20.06.2019
Рейтинг самых надежных автомобилей: "японцы" сдали позиции 20.06.2019
Глава МВД Грузии призвал протестующих подчиниться полиции 20.06.2019
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии 20.06.2019
Грузинская оппозиция начала штурм парламента 20.06.2019
Смольный рассмотрит инициативы инвесторов по созданию спортплощадок 20.06.2019
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране 20.06.2019
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста 20.06.2019
Германия призвала Киев тщательно расследовать убийство журналиста Комарова 20.06.2019
Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей 20.06.2019
Бизнесмена Бойко-Великого арестовали 20.06.2019
В Совфеде оценили решение о продлении санкций ЕС против России 20.06.2019
В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии 20.06.2019
В детские сады в Москве будут брать с 2,4 лет 20.06.2019
Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании 20.06.2019
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США 20.06.2019
Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве 20.06.2019
Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США 20.06.2019
Накануне выхода нового альбома трагически погиб музыкант Филипп Здар 20.06.2019
Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень 20.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
21.06.2019 03:04
Проект: В регионах

Что летает в воздухе?

Вопросы экологии - на контроле депутатов горсовета
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 133(7891)
В Совете депутатов города Новосибирска обсудили результаты мониторинга состояния окружающей среды с марта по май текущего года. Эта тема на особом контроле у депутатов, так как немало обращений избирателей связано с уборкой улиц, вырубкой деревьев и неприятным запахом, который ощущают горожане.
Участники рабочей группы горсовета обсудили проблемы, связанные с экологической обстановкой в Новосибирске. Фото: Татьяна Кравченко Участники рабочей группы горсовета обсудили проблемы, связанные с экологической обстановкой в Новосибирске. Фото: Татьяна Кравченко
Участники рабочей группы горсовета обсудили проблемы, связанные с экологической обстановкой в Новосибирске. Фото: Татьяна Кравченко

В апреле в горсовете состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска. Тогда было принято решение: каждый месяц Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗапСибгидромет) будет предоставлять в рабочую группу данные проведенных исследований.

Как сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, возглавляющий рабочую группу, в Новосибирске стабильно наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по пыли. Это подтверждают исследования ЗапСибгидромета.

Так, в апреле была зафиксирована повышенная запыленность, концентрация пыли превысила предельно допустимую в Дзержинском и Кировском районах. Это связано прежде всего с использованием мелкой пескосоляной смеси при гололедах. Прошедшей зимой впервые на некоторых участках дорог применили смесь крупной фракции, что должно было положительно сказаться на экологической обстановке. Есть и другие проблемы.

- Не везде газоны и клумбы засаживают в срок, большие участки у проезжей части и в жилых кварталах подолгу простаивают без растений. А некоторые водители машин выезжают со стройплощадок, не помыв колеса техники. В городе каждое лето много раскопок, различных строек. Все работы должны проводиться с применением защитного (укрывного) материала. Здесь необходима очень жесткая реакция на нарушения и контроль со стороны муниципалитета и районных администраций, - отметил Игорь Кудин.

Участники заседания также обратили внимание на то, что автомобильные дороги в городе убирают, а тротуары и выезды из жилых кварталов давно не видели метлы. Мусор и пыль скапливаются кучами у поребриков. О подобных ситуациях жители города могут сообщать на портале "Мой Новосибирск".

Что касается уровня загрязнения атмосферы по взвешенным веществам, то в марте текущего года он был повышенным, а в апреле степень загрязнения по этому показателю изменилась с повышенного на высокий. По сероводороду в марте превышение было зафиксировано в Дзержинском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. В конце марта наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации аммиака в два и более раза в точке отбора на Красном проспекте.

Согласно исследованиям ЗапСибгидромета, в апреле во всех районах, где проводился отбор проб воздуха, концентрации диоксида серы, аммиака и сероводорода не превышали санитарно-гигиенических нормативов.

Заместитель руководителя рабочей группы по вопросам экологии при горсовете, председатель Новосибирской региональной общественной организации "Город" Андрей Гудовский отметил, что в мае во всех точках наблюдений зарегистрирована высокая либо повышенная степень загрязнения по пыли и диоксиду азота. По остальным показателям превышений практически нет либо они носили разовый характер.

Не осталась без внимания и проблема с неприятным запахом в Новосибирске. По мнению членов рабочей группы, необходимо направить соответствующий запрос в Кудряшовский свинокомплекс.

Еще одна тема - неудовлетворительное состояние городских лесов. Дело в том, что не все лесные насаждения в городе поставлены на кадастровый учет, и, соответственно, нет целевого финансирования мероприятий по их содержанию. Члены рабочей группы горсовета намерены обратиться к мэру Новосибирска и в профильные комитеты с тем, чтобы как можно скорее решить вопрос с кадастром и в уже бюджете 2020 года предусмотреть необходимые средства. Кроме этого, совместно с общественниками и мэрией планируется разработать алгоритм быстрого реагирования на нарушения, чтобы защитить леса от пожаров и незаконной вырубки.

Комментарий

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству:

- Принято решение - создать специальную группу, которая будет заниматься мониторингом ситуации, связанной с загрязнением ртутью на промышленной площадке завода химконцетратов в Калининском районе. Поступил сигнал от ученых Академгородка о том, что там наблюдается серьезное превышение ПДК ртути. Для того чтобы снять все вопросы, мы организуем совместный мониторинг. Подобный опыт у нас уже есть - при переводе ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании на бурый уголь была создана спецгруппа, изучившая ситуацию.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Участники акции в Тбилиси попытались прорвать кордон спецназа
Путин поздравил выпускников с началом взрослой жизни
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США