В Совете депутатов города Новосибирска обсудили результаты мониторинга состояния окружающей среды с марта по май текущего года. Эта тема на особом контроле у депутатов, так как немало обращений избирателей связано с уборкой улиц, вырубкой деревьев и неприятным запахом, который ощущают горожане.

В апреле в горсовете состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска. Тогда было принято решение: каждый месяц Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗапСибгидромет) будет предоставлять в рабочую группу данные проведенных исследований.

Как сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, возглавляющий рабочую группу, в Новосибирске стабильно наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по пыли. Это подтверждают исследования ЗапСибгидромета.

Так, в апреле была зафиксирована повышенная запыленность, концентрация пыли превысила предельно допустимую в Дзержинском и Кировском районах. Это связано прежде всего с использованием мелкой пескосоляной смеси при гололедах. Прошедшей зимой впервые на некоторых участках дорог применили смесь крупной фракции, что должно было положительно сказаться на экологической обстановке. Есть и другие проблемы.

- Не везде газоны и клумбы засаживают в срок, большие участки у проезжей части и в жилых кварталах подолгу простаивают без растений. А некоторые водители машин выезжают со стройплощадок, не помыв колеса техники. В городе каждое лето много раскопок, различных строек. Все работы должны проводиться с применением защитного (укрывного) материала. Здесь необходима очень жесткая реакция на нарушения и контроль со стороны муниципалитета и районных администраций, - отметил Игорь Кудин.

Участники заседания также обратили внимание на то, что автомобильные дороги в городе убирают, а тротуары и выезды из жилых кварталов давно не видели метлы. Мусор и пыль скапливаются кучами у поребриков. О подобных ситуациях жители города могут сообщать на портале "Мой Новосибирск".

Что касается уровня загрязнения атмосферы по взвешенным веществам, то в марте текущего года он был повышенным, а в апреле степень загрязнения по этому показателю изменилась с повышенного на высокий. По сероводороду в марте превышение было зафиксировано в Дзержинском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. В конце марта наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации аммиака в два и более раза в точке отбора на Красном проспекте.

Согласно исследованиям ЗапСибгидромета, в апреле во всех районах, где проводился отбор проб воздуха, концентрации диоксида серы, аммиака и сероводорода не превышали санитарно-гигиенических нормативов.

Заместитель руководителя рабочей группы по вопросам экологии при горсовете, председатель Новосибирской региональной общественной организации "Город" Андрей Гудовский отметил, что в мае во всех точках наблюдений зарегистрирована высокая либо повышенная степень загрязнения по пыли и диоксиду азота. По остальным показателям превышений практически нет либо они носили разовый характер.

Не осталась без внимания и проблема с неприятным запахом в Новосибирске. По мнению членов рабочей группы, необходимо направить соответствующий запрос в Кудряшовский свинокомплекс.

Еще одна тема - неудовлетворительное состояние городских лесов. Дело в том, что не все лесные насаждения в городе поставлены на кадастровый учет, и, соответственно, нет целевого финансирования мероприятий по их содержанию. Члены рабочей группы горсовета намерены обратиться к мэру Новосибирска и в профильные комитеты с тем, чтобы как можно скорее решить вопрос с кадастром и в уже бюджете 2020 года предусмотреть необходимые средства. Кроме этого, совместно с общественниками и мэрией планируется разработать алгоритм быстрого реагирования на нарушения, чтобы защитить леса от пожаров и незаконной вырубки.

Комментарий

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству:

- Принято решение - создать специальную группу, которая будет заниматься мониторингом ситуации, связанной с загрязнением ртутью на промышленной площадке завода химконцетратов в Калининском районе. Поступил сигнал от ученых Академгородка о том, что там наблюдается серьезное превышение ПДК ртути. Для того чтобы снять все вопросы, мы организуем совместный мониторинг. Подобный опыт у нас уже есть - при переводе ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании на бурый уголь была создана спецгруппа, изучившая ситуацию.