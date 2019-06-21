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21.06.2019 03:05
Проект: В регионах

Об изменениях в Правилах признания лица инвалидом

Российская газета - Неделя - Сибирь № 133(7891)
Постановлениями правительства Российской Федерации от 16.05.2019 и 04.06.2019 утверждены изменения в Правила признания лица инвалидом. Изменен порядок подачи гражданином медицинских документов с целью предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее МСЭ).

Направление граждан на МСЭ для установления инвалидности, согласно действующим Правилам, осуществляют медицинские организации, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, либо органы социальной защиты населения. Процедура освидетельствования проводилась по заявлению гражданина, которое он должен был подать в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления и других медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. При этом уже сейчас взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ осуществляется без участия гражданина. Гражданин будет направляться на медико-социальную экспертизу с его письменного согласия, полученного непосредственно в медицинской организации. Экспертиза будет начата после поступления в учреждение направления на МСЭ. Дополнительного заявления о ее проведении от гражданина не потребуется.

В постановлении прописана возможность самостоятельного обращения гражданина в бюро без направления на МСЭ, но с предоставлением заявления, в случаях, когда цели экспертизы не требуют дополнительного освидетельствования: выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах; выдача новой справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина; оформление знака "Инвалид" на автомобиль.

При необходимости внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида исправлений в связи с изменением персональных или антропометрических данных, уточнением характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных мероприятий, внесения рекомендаций для социальной адаптации детей-инвалидов из средств материнского капитала. Также направление на МСЭ не требуется.

Родственники умершего инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, радиационных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, могут обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы с заявлением об установлении причины смерти, если законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки.

Правительство РФ сократило до трех рабочих дней сроки направления на медико-социальную экспертизу граждан, которые перенесли операцию по ампутации (реампутации) конечностей и нуждаются в первичном протезировании. Такой же срок отведен для проведения медико-социальной экспертизы.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

На правах рекламы

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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