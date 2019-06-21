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21.06.2019 07:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плати или заказывай вертолет!

С жителей омского поселка требуют деньги за проезд по улице
Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омске разразился скандал. Уральский бизнесмен выкупил земельный участок, в том числе дороги и улицы коттеджного поселка, у строительной фирмы-банкрота. И теперь за право проезда требует с жителей, за счет которых эти дороги, собственно, и строились, круглую сумму. С требованием признать сделку о продаже земли недействительной омичи обратились в суд.
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Обещанная застройщиком райская жизнь в коттеджном поселке "Зеленая долина" в Ленинском округе Омска сразу не задалась. Сначала жителям пришлось оплачивать прокладку коммунальных сетей, потом скидываться на дорожный асфальт. А вскоре застройщик объявил о банкротстве, активы строительной компании "Джаст фит лайф" выставили на торги.

Впоследствии выяснилось, что застройщик своевременно не оформил перевод земель общего пользования поселка в ведение муниципалитета. А конкурсный управляющий не стал "заморачиваться" и выставил на торги все имущество скопом. Теперь обитателям "Зеленой долины" приходится пожинать плоды этой неразберихи.

- Мы просто в шоке, - негодует житель поселка Андрей Котелевский. - Новый собственник за проезд к дому требует ежемесячный платеж в размере 120 тысяч рублей. И грозит установить шлагбаум. Альтернативных улиц у нас нет и, согласно проекту, быть не может. Получается - или плати, или заказывай вертолет.

Заложниками ситуации стали жители четырех сотен домов, в которых проживают более тысячи человек, в том числе семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды.

Фото: Евгений Кармаев
Проблема с дорогами в Омской области обрела размер катастрофы

По словам председателя правления поселка Романа Чертова, создавшаяся ситуация конкурсного управляющего мало заботит, поскольку зона его ответственности - продажа активов в интересах кредиторов. Городские власти брать дороги и сети поселка на баланс не торопятся. Хождения по инстанциям ни к чему не привели. Чиновники и стражи порядка не усмотрели нарушений в действиях нового владельца территории. Тогда жители обратились в арбитражный суд с требованием признать недействительным договор по продаже жизненно важных объектов инфраструктуры.

- Для этого имеются все основания, - считает юрист Юрий Гебаур. - По закону территории общего пользования (к которым относятся коммуникации, дороги и улицы) не только не подлежат приватизации, но и должны быть общедоступными для неограниченного круга лиц. Пользоваться ими имеют право все жители поселка без ограничений. Общественные территории должны находиться в ведении органа местного самоуправления. И не могут передаваться частному лицу по договору купли-продажи.

Кстати

Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" получила скандальную известность в Омске в октябре 2015 года, когда прямо на проезжую часть улицы Жукова с ближайшей стройки рухнул башенный кран и смял два автомобиля. От полученных травм на месте ЧП погибла молодая семья с новорожденным ребенком, водитель второй машины скончался в больнице. Суд признал учредителя ГК Виктора Полукарова виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, приговорил к четырем годам колонии-поселения и, помимо этого, обязал возместить моральный ущерб родственникам погибших. Кроме него за решетку отправились гендиректор компании, начальник строительного участка, а также крановщик. Громкий процесс подкосил репутацию фирмы и стал одной из причин банкротства.

А как у соседей?

Обитатели микрорайона Сибирская долина называют себя "крепостными XXI века". Этот микрорайон, входящий в пригородный барнаульский поселок Бельмесево, начали застраивать лет десять назад. Но земли общего пользования - дороги, а также места, зарезервированные под строительство школы и детского сада, - почему-то оказались в общедолевой собственности нескольких физических лиц.

- Власти оставили нас один на один с застройщиками, - сетует председатель ТОС "Сибирская долина" Екатерина Чугреева. - Нахождение земель общего пользования в частной собственности лишает микрорайон, где проживает более трех тысяч человек, в том числе 840 детей, всякой перспективы развития - мы не можем участвовать в государственных программах по обустройству дорог, строительству детского сада, школы или ФАПа за счет средств бюджетных средств.

Жители предлагали городским властям решить вопрос: построить наконец-то школу и детский сад. Собственники одиннадцати небольших земельных участков даже написали ходатайство в администрацию, что готовы безвозмездно передать участки в муниципальную собственность. Из горадминистрации пришел ответ: для малокомплектной школы детей в поселке слишком много, а для строительства стандартной - предлагаемой земли слишком мало.

Сергей Зюзин, Барнаул

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