В Омской области очередной скандал, связанный с состоянием дорог. На сей раз врач-педиатр не смог попасть к ребенку в Таре, крупном райцентре. Машина увязла в грязи так, что пришлось вызывать трактор.

Самое грустное, что к самой проблеме омичи привыкли. Никого из местных жителей очередная дорожная история не удивляет. Деревни, отрезанные от мира, привычно выживают, тут люди не промах: нет возможности уехать на "скорой" в роддом, рожают где придется. К примеру, в лодке, бывало и такое.

Или вот такой случай: молодая семья с двумя маленькими детьми вечером из соседней деревни уехала, а домой не добралась. Телефоны не отвечают, родственники звонят в полицию, полиция начинает масштабные поиски. На следующие сутки в небе над омскими просторами уже кружит вертолет. И к полудню находит пропавшую семью - сверху видно, как ее вытягивает из грязи трактор. Застряли, переночевали, телефоны разрядились, утром глава семьи сходил за подмогой... По идее, по такому сценарию уже можно снимать кино. Но любой омич, расскажи ему об этом, скажет: "А что такого?! У нас везде так!" Добавим, что не только везде, но и всегда - история с заночевавшей в грязи семьей случилась четыре года назад. С тех пор все только страшнее: нынче пенсионерка уже не ночует на размытой дороге, а героически ползет по ней домой, волоча сломанную ногу. "А что такого?!"

Правоохранительные органы дежурно реагируют. Недавно прокуратура Полтавского района потребовала привести в порядок дорогу между селами Еремеевка и Коконовка. Во время дождей здесь не могут проехать ни "скорая", ни школьный автобус. Пришлось вмешаться прокурорам и в инцидент в Большереченском районе. Жителям села Евгащина пришлось добираться из райцентра до дома пешком, так как водитель автобуса не рискнул ехать по размытой дороге.

- В результате старики и несколько женщин, в том числе беременная, с тяжелыми сумками в дождь были вынуждены идти на своих двоих, - рассказала местная жительница Ольга Седельникова. - При этом проезд мы оплатили полностью.

Удивительно, что омским дорогам не помогают ни прокурорские представления, ни ремонты: в Колбышеве дорогу недавно отремонтировали, но как-то криво, и теперь во время дождя она превращается в большую лужу. Ремонт, по уверениям муниципальных чиновников, коснулся и той дороги, по которой нынешней весной ползла в Радищево 56-летняя Нина Завьялова.

Эти дороги суровы и умеют постоять за себя: например, дорогу Усть-Ишим - Малая Бича, которая после дождя превращается в "мыло", местные прозвали "зубодробилкой". Машины здесь разворачивает на 180 градусов, а кюветы украшают их остовы и детали.

По заявлениям властей, 75 процентов омских дорог не соответствуют стандартам, каждая третья - грунтовая. По словам тех, кто по ним ездит, рискуя собственными зубами, проблема местных трасс усугубляется еще и тем, что не решалась десятилетиями.

Правда, есть надежда. Масштабный ремонт сельских трасс все-таки начнется. По данным регионального правительства, в ближайшие шесть лет Омская область сможет рассчитывать на дополнительное федеральное финансирование в этой сфере в размере 18,5 миллиарда рублей.

Тем временем

Ситуация - чрезвычайная

Из-за июньских дождей Омская область уходит под воду. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Называевском районе, где подтоплено 10 населенных пунктов и размыло 80 процентов грунтовых дорог.

Был случай

Дороги еще и крадут

В Томской области сельские дороги еще и умудряются красть. Казалось бы, как украсть то, чего нет, а вот сибиряки умеют. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении воришки, который втихаря прибрал к рукам участок дороги. А точнее, железобетонные плиты, которыми выложен единственный проезд в поселок Катайга Верхнекетского района.

Узкие плиты были уложены на грунт в два ряда - как раз в расчете на расстояние между колесами автомобиля. Плиты мирно лежали на дороге чуть ли не с 80-х, пока к ним не пригляделся 30-летний местный житель. Среди бела дня он подогнал на 35-й километр дороги Степновка - Катайга свой "КАМАЗ" с прицепом и манипулятором. В кузов и прицеп поместилось 52 плиты. Местные жители, проезжавшие мимо, надеялись, что на дороге идут какие-то санкционированные работы - ведь давно пора заасфальтировать единственную дорогу в родной поселок. Но уже на следующий день муниципальные власти спохватились: и главе сельсовета, и руководителю районной администрации ничего о запланированных дорожных работах известно не было. Так дело дошло до полиции, а затем написали и местные СМИ. Это произвело удивительный эффект: после огласки похититель решил вернуть украденное. Правда, привезти назад за раз все плиты он не решился, но 35 из 52 вернул. Более того, он старательно уложил их на прежнее место. Причиненный ущерб Верхнекетскому району, как показала проведенная экспертиза, составил 130 тысяч рублей. А расхитителю грозит до двух лет лишения свободы.