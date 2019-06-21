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Командный дух - секрет успеха

ООО "Саянский бройлер" поддерживает в коллективе традиции социальной работы
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 133(7891)
Чтобы сохранить своего покупателя, предприятия сегодня борются за каждый рубль себестоимости. Агрохолдинг "Саянский бройлер" не исключение. Это одно из немногих предприятий области, которые стараются не повышать цены на свою продукцию, понимая ее социальную значимость. Однако есть расходы, от которых они не намерены отказываться. Более того, считают их важным преимуществом на рынке - это вложения в коллектив.
Изюминка туристических слетов — творческие конкурсы, на которых скучно не бывает Фото: Из архива компании Изюминка туристических слетов — творческие конкурсы, на которых скучно не бывает Фото: Из архива компании
Изюминка туристических слетов — творческие конкурсы, на которых скучно не бывает Фото: Из архива компании

- У нас абсолютно "белая" зарплата, все положенные социальные гарантии - это само собой разумеется. Мы одно из градообразующих предприятий Саянска и в полной мере понимаем степень своей ответственности. Поэтому "Саянский бройлер" уже несколько лет занимает лидирующие позиции по охране труда и социальным вопросам как среди городских, так и областных компаний. А еще мы стараемся, чтобы работа у нас была не только стабильной, но и интересной. Ведь климат в коллективе напрямую влияет на эффективность работы, на качество продукции. Если сотрудники не просто отбывают положенные восемь часов, а трудятся с душой, поддерживают хорошие отношения с коллегами, занимаются вместе спортом, ходят в походы - это всегда положительно сказывается на результатах всей компании, - убеждена Ольга Сауцкая, заместитель генерального директора по персоналу ООО "Саянский бройлер".

Например, зимние спартакиады и летние турслеты "Саянского бройлера" стали знаменитыми уже далеко за пределами Саянска. Каждый год все подразделения агрохолдинга выставляют свои команды и соревнуются в туристических навыках - преодолеть полосу препятствий, развести костер, завязать сложные альпинистские узлы, в спортивных достижениях - в волейболе, футболе, метании дротиков, стрельбе, гиревом спорте, в кулинарно-походном мастерстве и художественной самодеятельности.

- Каждый год мы объявляем тему слета. И каждая команда готовит бивуак, номера, декорации и костюмы в соответствии с ними. В этом году тема - "Весь мир - театр", в прошлом - "Назад в СССР" (вспомнили и пионеров, и космонавтов, и спортсменов), в 2017 году - "Дружба народов" (кто только не был представлен в национальных костюмах: грузины, татары, удмурты, украинцы, русские из нескольких губерний). Эти слеты ждут, репетируют, готовятся. В последний раз на туристической поляне собралось 400 человек, притом что всего у нас в холдинге работает немногим больше двух тысяч сотрудников, - рассказывает Ольга Сауцкая.

Победители, помимо призов и премий, получают переходящее знамя и право открывать турслет в следующем году. Но, конечно, не только за этим собираются сотрудники "Саянского бройлера". Такие мероприятия - это, прежде всего, встречи друзей и хороший отдых. А еще - пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, выход творческой энергии и укрепление коллектива.

Разумеется, компания с такими спортивными традициями регулярно и успешно участвует в городской спартакиаде, которая идет в течение года и включает как зимние, так и летние виды спорта.

В "Саянском бройлере" есть и практика соревнований производственных - среди бригад, работающих в цехах промышленного стада. Результаты подводятся ежемесячно, а по итогам года лучшие бригады принимают участие в областном конкурсе, которое проводит Министерство сельского хозяйства Приангарья. В 2017 году птичницы агрохолдинга стали лучшими среди бригад по выращиванию цыплят.

- Средний возраст наших работников - 40-41 год. В последнее время все чаще приходят молодые сотрудники, а потому работе с молодежью у нас уделяется особое внимание. Мы поддерживаем программу трудоустройства выпускников средних и высших учебных заведений: выделяем подъемные - 300 тысяч рублей, к новичкам прикрепляем опытных наставников, обучающих тонкостям профессии. Кроме того, на предприятии работает совет молодых специалистов, объединяющий сотрудников до 30 лет. Они тоже поддерживают новеньких - берут над ними шефство, вводят в общественную жизнь компании. И, конечно, помогают молодым материально - в прошлом году, например, совет получил 120 тысяч рублей, которые распределили на нужды сотрудников: на выплаты к свадьбе, рождению детей, к покупке жилья, - добавляет замдиректора по персоналу.

На предприятии подчеркивают: от слаженной работы всех цехов, всех подразделений зависит общий успех предприятия. А значит, умение и желание работников действовать в единой команде - серьезное конкурентное преимущество. И, наверное, один из секретов высокого качества продукции "Саянского бройлера".

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