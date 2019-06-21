- У нас абсолютно "белая" зарплата, все положенные социальные гарантии - это само собой разумеется. Мы одно из градообразующих предприятий Саянска и в полной мере понимаем степень своей ответственности. Поэтому "Саянский бройлер" уже несколько лет занимает лидирующие позиции по охране труда и социальным вопросам как среди городских, так и областных компаний. А еще мы стараемся, чтобы работа у нас была не только стабильной, но и интересной. Ведь климат в коллективе напрямую влияет на эффективность работы, на качество продукции. Если сотрудники не просто отбывают положенные восемь часов, а трудятся с душой, поддерживают хорошие отношения с коллегами, занимаются вместе спортом, ходят в походы - это всегда положительно сказывается на результатах всей компании, - убеждена Ольга Сауцкая, заместитель генерального директора по персоналу ООО "Саянский бройлер".
Например, зимние спартакиады и летние турслеты "Саянского бройлера" стали знаменитыми уже далеко за пределами Саянска. Каждый год все подразделения агрохолдинга выставляют свои команды и соревнуются в туристических навыках - преодолеть полосу препятствий, развести костер, завязать сложные альпинистские узлы, в спортивных достижениях - в волейболе, футболе, метании дротиков, стрельбе, гиревом спорте, в кулинарно-походном мастерстве и художественной самодеятельности.
- Каждый год мы объявляем тему слета. И каждая команда готовит бивуак, номера, декорации и костюмы в соответствии с ними. В этом году тема - "Весь мир - театр", в прошлом - "Назад в СССР" (вспомнили и пионеров, и космонавтов, и спортсменов), в 2017 году - "Дружба народов" (кто только не был представлен в национальных костюмах: грузины, татары, удмурты, украинцы, русские из нескольких губерний). Эти слеты ждут, репетируют, готовятся. В последний раз на туристической поляне собралось 400 человек, притом что всего у нас в холдинге работает немногим больше двух тысяч сотрудников, - рассказывает Ольга Сауцкая.
Победители, помимо призов и премий, получают переходящее знамя и право открывать турслет в следующем году. Но, конечно, не только за этим собираются сотрудники "Саянского бройлера". Такие мероприятия - это, прежде всего, встречи друзей и хороший отдых. А еще - пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, выход творческой энергии и укрепление коллектива.
Разумеется, компания с такими спортивными традициями регулярно и успешно участвует в городской спартакиаде, которая идет в течение года и включает как зимние, так и летние виды спорта.
В "Саянском бройлере" есть и практика соревнований производственных - среди бригад, работающих в цехах промышленного стада. Результаты подводятся ежемесячно, а по итогам года лучшие бригады принимают участие в областном конкурсе, которое проводит Министерство сельского хозяйства Приангарья. В 2017 году птичницы агрохолдинга стали лучшими среди бригад по выращиванию цыплят.
- Средний возраст наших работников - 40-41 год. В последнее время все чаще приходят молодые сотрудники, а потому работе с молодежью у нас уделяется особое внимание. Мы поддерживаем программу трудоустройства выпускников средних и высших учебных заведений: выделяем подъемные - 300 тысяч рублей, к новичкам прикрепляем опытных наставников, обучающих тонкостям профессии. Кроме того, на предприятии работает совет молодых специалистов, объединяющий сотрудников до 30 лет. Они тоже поддерживают новеньких - берут над ними шефство, вводят в общественную жизнь компании. И, конечно, помогают молодым материально - в прошлом году, например, совет получил 120 тысяч рублей, которые распределили на нужды сотрудников: на выплаты к свадьбе, рождению детей, к покупке жилья, - добавляет замдиректора по персоналу.
На предприятии подчеркивают: от слаженной работы всех цехов, всех подразделений зависит общий успех предприятия. А значит, умение и желание работников действовать в единой команде - серьезное конкурентное преимущество. И, наверное, один из секретов высокого качества продукции "Саянского бройлера".
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