Жительницу красноярского микрорайона Солнечный Ксению Бессонову возмущает нехватка детских садов, школ и парков на территории микрорайона. А муниципальная земля, выделенная под парки и скверы, отдана застройщикам под жилье. Об этом она рассказала в ходе "Прямой линии" с президентом.

"Ситуация с зелеными насаждениями в микрорайоне Солнечный действительно катастрофическая, - поддерживает ее председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов. - Я видел снимки, сделанные дроном с высоты птичьего полета, - район выглядит ужасно: сплошные бетонные коробки и ни островка зелени. Жители микрорайона уже много лет бьются за то, чтобы застройщики не пускали "под топор" последние деревья, но их никто не слышит".

Екатерина Малькова, также жительница Солнечного, рассказала "РГ":

- Живу здесь уже 34 года и видела разные времена. Последние лет 10 начали активно застраивать всю окружающую территорию. Высотки растут как грибы. В отличие от школ и больниц. Все они остались от советского времени. Нового не появилось ничего. А количество жителей в итоге увеличилось в два раза. В итоге в детсады огромные очереди, школы переполнены. Детям вообще негде гулять, половина дворовых площадок не ремонтировались десятилетиями.

Голос Ксении Бессоновой был услышан. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по ее жалобе началась доследственная проверка.