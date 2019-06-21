Проблема уборки бытовых отходов сейчас треплет нервы многим людям. Роман Дмитриев из Омска поднял эту тему на "Прямой линии" с президентом. Он живет в частном секторе. Его вопрос типичен - люди не хотят платить за те же самые услуги в три раза больше, не замечая никаких изменений к лучшему. "Раньше мы платили 90 рублей в месяц за то, что один раз в месяц к нам привозили бак, куда все жители улицы выносили свой мусор, - рассказал Роман. - После старта "мусорной реформы" ситуация никак не изменилась, но за апрель нам пришел счет в 133 рубля, а позавчера в квитанции уже выставили 166 рублей. Почему реформа проходит только на бумаге, а на деле никаких движений нет?"

В правительстве Омской области и региональном министерстве природных ресурсов и экологии оперативно дать комментарий "РГ" не смогли. Следователи СК России оказались более мобильными и уже организовали проверку обращения о необоснованном завышении тарифа по вывозу ТБО в регионе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и многие омичи надеются, что этим решением будет возбуждение уголовного дела. Свердловские власти проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину Страсти в Омской области, которая перешла на новую систему обращения с ТКО с первого апреля, кипят нешуточные. Заваленный мусором частный сектор гудит как встревоженный улей. Нормы накопления отходов в Омской области, на основании которых формируется тариф, оказались значительно выше, чем в соседних регионах. И самыми высокими - в частном секторе. Хотя сколько действительно приходится вывозить отходов из частных домов, толком никто не считал.