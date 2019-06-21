В правительстве Омской области и региональном министерстве природных ресурсов и экологии оперативно дать комментарий "РГ" не смогли. Следователи СК России оказались более мобильными и уже организовали проверку обращения о необоснованном завышении тарифа по вывозу ТБО в регионе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и многие омичи надеются, что этим решением будет возбуждение уголовного дела.
Страсти в Омской области, которая перешла на новую систему обращения с ТКО с первого апреля, кипят нешуточные. Заваленный мусором частный сектор гудит как встревоженный улей. Нормы накопления отходов в Омской области, на основании которых формируется тариф, оказались значительно выше, чем в соседних регионах. И самыми высокими - в частном секторе. Хотя сколько действительно приходится вывозить отходов из частных домов, толком никто не считал.