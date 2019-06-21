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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд вынес приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Сегодня в Междуреченске огласили приговор по уголовному делу об обрушении жилого дома по улице Весенней,16. Виновными в трагедии признали трех рабочих, которые делали ремонт в магазине на первом этаже здания, а также собственника помещения.

31 мая 2016 года в 17.20 перекрытия одного из подъездов панельной пятиэтажки сложились как карточный домик. Под обломками строительных конструкций погибли двое жильцов, 68 семей лишились крыши над головой, а трое индивидуальных предпринимателей - нежилых помещений. Ущерб превысил 85 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 90 человек.

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Как установили следствие и суд, 57-летний собственник одного из помещений заключил устный договор подряда на ремонт фасадной стены с тремя местными жителями без специального образования, не прошедшими обучение безопасным методам работы. И 31 мая эти рабочие, не проходя инструктажа по охране труда, частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами.

- Тем самым они уменьшили размеры сечения простенка, из-за чего нагрузка на конструкцию увеличилась, произошло обрушение, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - С травмами различной степени тяжести трое жильцов были доставлены в больницу. Тела двух погибших были обнаружены под завалами во время поисково-спасательных работ.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что помещение, в котором проводился ремонт, арендовал магазин (владельцы торговой сети признаны потерпевшими). И, как показало расследование, какой-либо проектной и иной разрешительной документации, необходимой для производства обозначенных работ, у обвиняемых не было. А, согласно результатам экспертизы, именно эти работы стали причиной катастрофы.

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Собранные доказательства суд города Междуреченска признал достаточными для вынесения трем фигурантам обвинительного приговора по части третьей статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба). Со следствием никто из них не сотрудничал и вины не признал.

- Государственный обвинитель предложил суду назначить всем подсудимым реальные сроки лишения свободы: собственнику помещения - шесть лет, а остальным - по четыре с половиной года лишения свободы, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - В итоге 57-летний обвиняемый осужден на пять с половиной лет, а остальные (38-летний, 43- летний и 37-летний) - на четыре года колонии-поселения.

На банковские счета и коммерческую недвижимость осужденного собственника нежилого помещения наложен арест на сумму около 50 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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