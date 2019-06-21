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Городская среда. Преображение

Какой станет столица Приангарья?
Текст: Ирина Полонская
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 133(7891)
Уже почти месяц во всех уголках Иркутска ведут работы по благоустройству: ремонтируют дороги, наводят порядок во дворах, на месте заброшенных пустырей разбивают новые скверы и парки - с нарядными клумбами, тенистыми аллеями и удобными скамейками, а кое-где - даже с фонтанами.

Каким быть Иркутску, решается не в тиши чиновничьих кабинетов, а путем открытого обсуждения. Жители имеют возможность участвовать в проектировании вместе со специалистами, а также следить за ходом работ и их качеством: на каждом объекте установлен аншлаг с подробной информацией - кто заказчик, кто подрядчик, каковы сроки реализации проекта, а также указан телефон горячей линии, позвонив по которому, можно задать вопрос или высказать свои пожелания. И, надо сказать, люди звонят.

- Именно с этого начинается деятельная любовь к родному городу, - считает Дмитрий Бердников. - Личная причастность горожан ко всем происходящим в нем изменениям - вот что действительно важно. Иркутяне активно участвуют в благоустройстве на всех этапах: начиная от выбора пространств и заканчивая контролем качества выполненных работ. Все пожелания жителей в обязательном порядке учитываются при разработке дизайн-проектов - это касается как внутридворовых территорий, так и общегородских пространств. Нынешним летом, по словам мэра, в Иркутске будет обустроено порядка 230 дворов. В 50 уже идут работы - строительный сезон короток, надо успевать. Комплексный ремонт ожидает 79 дворов. Эти территории преобразятся полностью: там будут не только установлены детские и спортивные площадки, но и появятся зеленые зоны отдыха. Несколько дворов - по просьбам жителей - украсят садовые скульптуры. Еще более масштабные изменения коснутся городских общественных пространств.

Продолжится благоустройство Иерусалимской горы; радикально преобразится улица Урицкого: по словам Дмитрия Бердникова, там ведутся комплексные работы - производится замена теплосетей, ведется устройство ливневой канализации; старое покрытие демонтировано - на его месте появится новое, гранитное. В планах - обустройство пространств для отдыха и зеленых зон, создание событийных площадок, где круглый год будут проводиться городские мероприятия, а также установка "умного" освещения, позволяющего не только экономить электроэнергию, но и создавать особую атмосферу. Кроме того, начнутся работы на берегу Ушаковки, где появятся пешеходные зоны, велосипедные дорожки и зеленые "оазисы", а напротив здания "Иргиредмета" на бульваре Гагарина будет разбит сквер.

- Исторический центр города - визитная карточка Иркутска, - подчеркивает Дмитрий Бердников. - Именно его видят туристы, и наша задача - сделать так, чтобы можно было с гордостью показать им любой уголок. Мы должны сохранить его самобытную красоту, но при этом сделать современным и удобным.

Что касается окраин, они тоже не останутся без внимания. В Свердловском округе, например, уже начался второй этап модернизации центральной площади Академгородка - вскоре там установят фонтан. На Синюшиной горе появится уютная парковая зона, сочетающая спортивные соору жения с участками хвойного леса, где можно кормить белочек и слушать пение птиц. Начнется обустройство пади Долгой в Первомайском. Ленинский округ прирастет пешеходными дорожками в районе центрального въезда, в Октябрьском будет благоустроен сквер в районе улицы Байкальской.

- За последние несколько лет в Иркутске многое поменялось, - считает москвич Андрей Стропалев. - Город стал чище, красивее, уютнее. Изменилось и отношение к нему местных жителей - все чаще в их словах звучит гордость не только за прошлое, но и за настоящее Иркутска. Это результат большой и системной работы. Самое важное сейчас - не останавливаться на достигнутом и беречь то, что уже сделано.

От первого лица

Дмитрий Бердников, мэр Иркутска:

- Всего будет приведено в порядок 18 общегородских пространств, 15 из них в рамках федерального проекта. Многие масштабные проекты разбиты на несколько этапов. Наряду с теми объектами, что уже включены в план, рассматриваем возможность благоустройства еще нескольких дорогих иркутянам мест. Речь, в частности, о мемориале "Вечный огонь" и парке им. Парижской коммуны. Эти работы будут проведены за счет городского бюджета.

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