В Красноярском крае проверят школу, где снимали отпечатки пальцев детей

Прокуратура Красноярского края начала проверку сообщений о том, что у учеников школы №16 в Миусинске завуч снимала отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Ольгу Гайдук.

Ранее местный телеканал "Тон" распространил информацию о том, что заместитель директор по учебной части тайно снимала отпечатки пальцев у второклассников. Журналисты ссылались на мать одного из детей, которая сказала, что процедура проходила в кабинете завуча под предлогом расследования пропажи карманных денег.

Как сообщили агентству в прокуратуре, надзорное ведомство начала проверку по факту данного сообщения. Ее итоги будут известны на следующей неделе.