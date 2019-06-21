В Кузбассе рядом с закрытой шахтой появились глубокие провалы

В поселке Ягуновском Кемеровской области специальная комиссия осматривает провалы, которые образуются на улицах рядом с шахтой "Ягуновская", закрывшейся еще в конце 1990-х.

Уже обнаружены три большие ямы глубиной до четырех метров, передает ОТР. Эти ямы опасны для населения: туда могут упасть дети и домашние животные. А по соседству с участком, где образовались провалы, живут около трехсот человек.

Между тем, как заявили члены комиссии, в которую вошли представители местной администрации, причина появления ям (их засыплют землей) - действия охотников за цветными металлами.

По словам главного специалиста управления ГО и ЧС Кемерова Вячеслав Харченко, "черными копателями" занимаются правоохранительные органы. Туда комиссия передает все материалы. Другое дело, что раскопки приводят к образованию глубоких впадин, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

К слову, на появляющиеся на территории поселка провалы местные жители жалуются уже несколько лет. Последний громкий случай произошел минувшей осенью: тогда в яму провалился ребенок.

Тем временем

В Кузбасском моногороде Киселевске начались буровые работы для выяснения причин подземного пожара. Спецтехника, как сообщил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Цивилев, бурит скважины глубиной до двадцати метров, чтобы взять пробы на содержание радона и углеводорода, а также провести тепловые замеры. На днях местные жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переселении людей из города в безопасное место.