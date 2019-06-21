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Проект: В регионах

Упор - на магистрали

В Новосибирске отремонтируют уязвимые места теплосетей
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 133(7891)
В Новосибирске к зиме капитально отремонтируют почти пять километров магистральных сетей. В предыдущие два года эти участки не ремонтировали, но от технического состояния магистральных сетей во многом зависит надежность энергосистемы. Ведь одна авария на магистрали может привести к отключению целого микрорайона. На это особое внимание обратили участники заседания городского штаба по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного городского фонда к следующей зиме.
В ходе испытаний теплосетей выявлено уже более 500 дефектов. Фото: СГК В ходе испытаний теплосетей выявлено уже более 500 дефектов. Фото: СГК
В ходе испытаний теплосетей выявлено уже более 500 дефектов. Фото: СГК

Прошедший отопительный сезон имел свои особенности: впервые тепло в дома новосибирцев поставляла Сибирская генерирующая компания (СГК). По оценке специалистов мэрии Новосибирска, сезон, завершив-шийся в начале мая, прошел успешно, без значительных ограничений теплоснабжения потребителей, без серьезных аварий.

Однако в разгар зимы не удалось избежать отключений системы теплоснабжения в Ленинском районе (ул. Котовского), микрорайоне Расточка, Кировском районе (ул. Мира, Бетонная, Бурденко, пер. Оловозаводской). Всего за отопительный период было выявлено около двух тысяч дефектов. Это на восемь процентов больше, чем в 2017-2018 годах. Но если на внутриквартальных сетях рост составил всего три процента, то на магистральных - 34 процента.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков заметил: прошедший отопительный сезон и начавшиеся испытания доказывают, что уязвимое место энергосистемы - именно магистральные сети.

- В последние несколько лет не уделялось должного внимания магистральным тепловым сетям. Результат такого недоремонта - самые резонансные дефекты выявлены именно на магистралях, - подчеркнул Андрей Колмаков.

Он сообщил, что в СГК при подготовке к отопительному сезону решено уделить особое внимание магистральным сетям. За лето планируется отремонтировать более пяти тысяч погонных метров теплосетей диаметром от четырехсот до тысячи миллиметров. Десять из двенадцати участков, на которых планируются ремонты, приходятся на магистральные сети.

Помимо этого, компания планирует заменить 22 километра трубопроводов, которые минувшей зимой и во время испытаний проявили себя как ненадежные. Общий бюджет ремонтной программы этого года, по данным СГК, - 721 миллион рублей. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Еще 1,9 миллиарда рублей по решению руководства компании будет направлено на ремонт и модернизацию одиннадцати объектов основного энергетического оборудования четырех новосибирских ТЭЦ.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что с руководством и службами СГК налажено хорошее взаимодействие, разработаны дальнейшие совместные планы.

- Это положительно скажется на состоянии коммунального хозяйства города, - подчеркнул мэр. - Работы, запланированные на лето, надо выполнить максимально качественно, чтобы повысилась надежность объектов теплоснабжения. Просьба к жителям города с пониманием отнестись к проводимым испытаниям: чтобы не мерзнуть зимой, выявленные дефекты легче, проще, дешевле устранить в теплое время года.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, планы СГК согласованы с программами благоустройства и федеральным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- В этом году мы приступим к ремонту дорожного полотна на таких знаковых объектах как улицы Фрунзе, Фабричная только после стопроцентной замены трубопроводов, - сообщил Дмитрий Перязев.

По данным СГК, ремонты теплосетей на многих улицах начались даже раньше запланированного срока. Все работы должны быть завершены к 15 сентября.

Тем временем

Сейчас в Новосибирске от горячей воды отключено свыше 3,4 тысячи объектов - это более половины жилого сектора многоквартирных домов. Отключения связаны с гидравлическими испытаниями. С 10 июня начались работы в самой крупной зоне, обслуживаемой ТЭЦ-5. Под опрессовку попали теплосети, расположенные на более чем на ста улицах города. В этом году в ходе гидравлических испытаний уже выявлено почти пятьсот дефектов.

Прямая речь

Андрей Колмаков, директор Новосибирского филиала СГК:

 

- Мы сделали выводы из ситуаций прошлой зимы. При подготовке к отопительному сезону более плотно работаем с управляющими компаниями, есть четкие алгоритмы, в том числе выстроена система оповещений об отключении домов от тепла на время аварийных ремонтов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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