Митинг против строительства бизнес-центра рядом с лицеем № 22 "Надежда Сибири" прошел в Новосибирске.

По словам организаторов, в акции протеста приняли участие около двухсот человек - в основном это были ученики лицея и их родители. Участники акции протеста были в строительных касках и зеленых жилетах, в руках они держали плакаты с требованиями остановить точечную застройку.

Дело в том, что лицей №22 расположен в самом центре города на улице Советской, в районе площади имени Николая Кондратюка. Понятно, что земля здесь очень дорогая, и в непосредственной близости от образовательного учреждения собираются возвести бизнес-центр с парковкой. Против масштабной стройки активно выступают представители "зеленых", местные жители и родители учеников лицея. По их мнению, застройщик ухитрился захватить часть территории, которая ранее принадлежала образовательному учреждению.

- Дети важнее любых денег, у них есть конституционное право на образование. И никакие чиновники не должны об этом забывать, - заявили участники акции протеста. - А в свете последних событий это особенно актуально - недавно в Новосибирске на одной из строек погиб ребенок.

Речь идет о ЧП, которое произошло в Ленинском районе, где 28 мая насмерть разбилась девочка, упавшая с третьего этажа недостроенного дома. После этого городские власти организовали проверку безопасности долгостроев, а их в Новосибирске немало - было обследовано 93 объекта.

Руководство компании, ведущей строительство рядом с лицеем, разумеется, обещает принять все меры, чтобы не допустить подобных происшествий, но родителей это не успокаивает. Конфликт начался осенью прошлого года, после вырубки деревьев на месте будущего строительства, вызвавшей возмущение местных жителей. Судебная тяжба длилась несколько месяцев, но в мае арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска лицея № 22 к застройщику о признании недействительной сделки договора аренды земельного участка, на котором ведется строительство бизнес-центра.