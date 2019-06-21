Выбросы Новосибирской ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании (СГК) за минувший отопительный сезон сократились в полтора раза. По оценке специалистов, это произошло благодаря переходу теплоэлектростанции на новый вид топлива - с каменного угля на бурый.

Перевод крупнейшей ТЭЦ города на другой вид топлива вызвал критику со стороны некоторых общественников. Чтобы снять все вопросы, рабочая группа по мониторингу за состоянием окружающей среды Совета депутатов Новосибирска организовала замеры с привлечением независимых специалистов-экологов. Регулярный экологический контроль проводила как сама СГК, так и аккредитованные исследовательские лаборатории.

По итогам работы на новом топливе с сентября 2018 года по май 2019-го выяснилось, что суммарно ТЭЦ-5 сократила выбросы на 13 тысяч тонн (на 48,5 процента) по сравнению с отопительным периодом 2017-2018 годов. Показатели улучшились по всем основным загрязняющим веществам - золе, оксидам азота, диоксиду серы.

- ТЭЦ-5 отработала на буром угле первый отопительный сезон, но уже заметно, что выбросы ощутимо снизились, - отметил заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир. - Замеры в санитарно-защитной зоне вокруг Новосибирской ТЭЦ-5 свидетельствуют: воздействие на качество атмосферного воздуха не превышает и половины установленной нормы.