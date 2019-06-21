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21.06.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске водитель избил ветерана-ликвидатора-ЧАЭС

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирске на улице Русской в Академгородке во дворе жилого дома мужчина избил 60-летнего пенсионера, ветерана боевых действий, участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Как рассказала "РГ" дочь пострадавшего Юлия, от побоев ее отец потерял сознание, очнулся только на руках у соседей.

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- Страшно и то, что все произошло на глазах у моего трехлетнего сына. Он кричал: "Не бей дедушку", но это не остановило водителя "ГАЗели". Будь сын хоть немного постарше, он, наверное, полез бы заступаться и тоже оказался бы в больнице, - рассказывает дочь избитого ветерана.

По ее словам, отец подошел к водителю и, вероятнее всего, сделал замечание о неправильной парковке. После потери сознания пенсионер не может наверняка вспомнить, о чем говорил с напавшим на него мужчиной. Зато все отчетливо зафиксировала камера наблюдения, расположенная у детской площадки, рядом с которой и произошел конфликт.

На кадрах видно, как пенсионер подходит к водителю и буквально тут же получает первый удар. Позже здоровяк-водитель несколько раз толкает его, бьет об кузов автомобиля. Настойчивый ветеран два или три раза падает, но встает и продолжает в чем-то убеждать человека. Тот садится в машину, отъезжает на несколько метров, но затем выходит, бьет человека ногой в грудь, а затем кулаком в лицо. После этого потерпевший падает на асфальт, ударившись об него головой. В этот момент ребенок бросается к деду, а водитель спокойно уезжает.

Как рассказала дочь ветерана-чернобыльца, ее отец возвращался со встречи одноклассников, по дороге забрал внука из детского сада.

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Что могло так взбесить водителя в замечании подполковника медицинской службы на пенсии, придется разбираться полиции: родные ветерана написали заявление. Как рассказала представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина, по факту нанесения побоев проводится проверка, мужчину, отправившего ветерана в нокаут, пока разыскивают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сам пострадавший остается в травматологии, он пришел в себя, однако врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Побои были зафиксированы, эти документы, как и запись с камеры наблюдения, находятся в распоряжении полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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