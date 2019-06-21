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21.06.2019 11:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области построят селекционно-генетический центр

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В селе Новотырышкино Колыванского района при содействии правительства Новосибирской области будет построен селекционно-генетический центр по разведению крупного рогатого скота. Сейчас ведутся подготовительные работы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как отметил губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки в район, впервые в регионе реализуется не просто животноводческий и растениеводческий проект, а строится предприятие, которое будет решать племенные, генетические задачи. Благодаря этому российские хозяйства получат возможность выращивать племенной скот, а Новосибирская область станет весомым игроком на рынке АПК.

Для успешной реализации проекта необходима инфраструктура, прежде всего газ и дорога. Глава региона подчеркнул, что эти обязательства будут исполнены правительством области. Более того, будет проведена газификация других населенных пунктов, находящихся в этом районе. Андрей Травников поставил задачу включить их в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий".

- Еще одна важная задача - реконструкция дороги. В перспективе здесь сформируется большой грузопоток, и категорию дороги нужно повышать, - сказал губернатор.

Также в Новотырышкине глава региона вместе с механизаторами на тракторах марки "Кировец" принял участие в работах по подъему зяби на сельскохозяйственных землях.

В пресс-службе областного правительства особо отметили, что проекты, подобные тому, что реализуется сегодня в селе Новотырышкино, имеют огромное значение для всего региона. Это - увеличение поступления налогов, новые высокотехнологичные рабочие места, инвестиции, повышение производительности труда. И как следствие - улучшение благосостояния жителей села, которое буквально оказалось на грани вымирания после банкротства единственного хозяйства-работодателя.

Справка

Учредитель проекта - ООО "Сибирский" (инвестор - группа компаний "Горкунов") - готов вложить в проект более двух миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Только на первом этапе планируется создать около 200 новых рабочих мест. Кроме самого селекционно-генетического центра, учредитель планирует к сентябрю 2020 года построить в селе Новотырышкино года новый элеватор для сушки и хранения зерна. На сегодняшний день инвестор уже вложил в проект около 80 миллионов рублей, создано 13 рабочих мест.  

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