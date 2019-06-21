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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске скончалась писательница Виктория Луговская

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

Омичи простятся с яркой творческой личностью, автором более пятидесяти книг и песен Викторией Луговской.

- Талантливая журналистка, писательница, поэтесса скончалась в ночь на 20 июня на 83-м году жизни после долгой тяжелой болезни, - сообщили "РГ" в омском Союзе журналистов.

Заслуженный работник культуры, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Виктория Луговская является автором книг "Судьбе не кланяюсь", "Все, что было не со мной, помню", "Потомки Ермака", "Война. Любовь. Судьба".

Виктория Васильевна была яркой творческой личностью. С ней сотрудничали композиторы Омска, Нижнего Новгорода, Кемерова. Автор десятков песен, она сама любила и умела петь. Была организатором, автором и ведущей региональных проектов "Дорогие мои земляки!" и "Вечера с Викторией Луговской".

Выпускница Московского государственного института культуры и факультета журналистики Воронежского государственного университета работала в горкоме комсомола Воронежа, заведовала молодежной редакцией Норильского телевидения, сотрудничала с омскими газетами и радио, трудилась в департаменте культуры Омска.

Награждена медалью "За гуманизм и служение России" (к 100-летию М. А. Шолохова). Внесена в омскую Книгу почета деятелей культуры.

Прощание с Викторией Луговской состоится 24 июня. Похоронят ее на Старо-Северном мемориальном кладбище.

Общество Утраты Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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