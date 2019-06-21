В Россети Сибирь избран председатель совета директоров

Новым председателем совета директоров компании "Россети Сибирь" стал бывший глава компании, а теперь заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Председателем совета директоров Россети Сибирь Виталий Иванов был избран единогласно. Он сменил Юрия Гончарова, занимавшего пост председателя ровно год.

Напомним, до назначения руководителем электросетевого комплекса Северного Кавказа Виталий Иванов два с половиной года возглавлял компанию "Россети Сибирь". За это время топ-менеджеру удалось вывести предприятие из кризиса, реализовать масштабные проекты развития электросетевого комплекса Сибирского федерального округа, в том числе с применением современных цифровых технологий. Павел Акилин был назначен генеральным директором ПАО "МРСК Сибири" после перевода Иванова на Северный Кавказ. Задача Акилина - не только сохранить достижения Иванова, но и обеспечить дальнейший экономический и ресурсный рост компании, а также поддержать обмен технологическими и административными разработками МРСК Сибири с МРСК Северного Кавказа.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью ПАО "Россети"