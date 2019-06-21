Аэропорт Владикавказа эвакуировали после сообщения о бомбе

Во Владикавказе после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе полностью эвакуировали аэропорт. Об этом "РГ" сообщили сотрудник воздушной гавани.

"Поступило анонимное сообщение, эвакуировали всех пассажиров и персонал. Сейчас сотрудники МВД проверяют всю территорию", - отметил источник.

Проверка информации о минировании на данный момент еще ведется.

Отметим, что аэропорт Владикавказ - крупнейший авиапорт Северной Осетии. В 2018 году здесь обслужили 448 тысяч пассажиров. Отсюда можно улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.