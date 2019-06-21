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21.06.2019 18:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Текст: Руслан Мельников

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.

Депутат Госдумы сообщил о здоровье главы Дагестана

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики, состояние здоровья Владимира Васильева улучшилось.

"Он идет на поправку", - цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, Владимир Васильев с подозрением на воспаление легких проходит лечение в московской клинике. Временно его обязанности исполняет председатель республиканского правительства Артем Здунов.

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