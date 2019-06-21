Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики, состояние здоровья Владимира Васильева улучшилось.

"Он идет на поправку", - цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, Владимир Васильев с подозрением на воспаление легких проходит лечение в московской клинике. Временно его обязанности исполняет председатель республиканского правительства Артем Здунов.