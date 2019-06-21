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В Дагестане сертификаты на улучшение жилищных условий получит 61 инвалид и ветеран боевых действий.

В министерстве труда и соцразвития Дагестана рассказали "РГ", что сертификаты на улучшение жилищных условий будут выдаваться вставшим на учет до 1 января 2005 года ветеранам, инвалидам боевых действий и членам семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета поступило более 32 миллионов рублей. Столько же выделит республиканский бюджет.

Фото: vesti.ru
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Как отметили в минтруда региона, в этом году число получателей жилья возросло почти вдвое: в 2018 году свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья получил 31 человек.

В скором времени все свидетельства будут распределены между очередниками.

"РГ" писала о том, что в Дагестане разработан законопроект, согласно которому инвалиды смогут приобрести жилье в рассрочку на десять лет. При этом ежемесячный платеж не будет превышать десять тысяч рублей, остальное компенсируется из бюджета республики. 300 миллионов рублей уже заложены в региональный бюджет. Таким образом, в 2019 году собственным жильем могут обзавестись около двухсот семей.

Тем временем

В Дагестане есть еще одна категория граждан, которая претендует на получение льгот. Это ополченцы, участвовавшие в боевых действиях в Дагестане против террористов в 1999 году.

- Государству особенно важно отдать этим людям дань уважения и приравнять их к ветеранам боевых действий. Это решение будет воспринято в Дагестане как свидетельство того, что власть не забывает своих граждан, которые ее поддержали в трудный момент, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Дагестан, Умахан Умаханов, уточнив, что закон распространится примерно на шесть тысяч человек.

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