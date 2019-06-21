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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам

Текст: Руслан Мельников (Магас)

В Ингушетии произошло покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование"

В Ингушетии двое мужчин ранены в перестрелке

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, покушение произошло 21 июня, когда сотрудник правоохранительных органов выходил со двора своего дома в городе Малгобеке.

По данным следствия, в этот момент сработало взрывное устройство, прикрепленное к калитке. В результате взрыва следователь был ранен. Его госпитализировали.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки", - отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела передано в производство Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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