В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам

В Ингушетии произошло покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование"

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, покушение произошло 21 июня, когда сотрудник правоохранительных органов выходил со двора своего дома в городе Малгобеке.

По данным следствия, в этот момент сработало взрывное устройство, прикрепленное к калитке. В результате взрыва следователь был ранен. Его госпитализировали.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки", - отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела передано в производство Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.