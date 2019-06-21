Архангельскому округу Майская горка нужна новая школа

Новые городские кварталы появляются там, где для них больше места. В столице Поморья одной из таких территорий бурного жилищного строительства стал округ Майская горка. В итоге с каждым годом число детей школьного возраста там увеличивается в среднем на 200 человек, а это шесть-семь классов. По предварительным данным, в сентябре за парты сядут более пяти тысяч юных жителей округа.

Главный минус новых территорий, которые осваивает город, - нехватка инфраструктуры. И главное, без чего не может обойтись ни один микрорайон, - школы и детские сады. Малышам Майской горки еще будет куда пойти: по федеральной программе в округе строят два детсада, и в планах третий. А вот ребятам постарше пока приходится тесниться в привычных стенах. К примеру, известная в регионе школа Соловецких юнг занимается в две смены. А всего в округе учатся во второй половине дня более тысячи детей.

Критически важный проект

- С перспективой кратного роста числа учеников ситуация будет только усугубляться, - отмечает глава Архангельска Игорь Годзиш. - Майской горке необходима новая просторная школа, и чем быстрее округ ее получит, тем лучше для нынешних и будущих жителей округа. В рамках нацпроекта "Образование" запланировано строительство школьного здания на 1600 мест на Московском проспекте. Проектная документация прошла государственную экспертизу, в ближайшее время ее рассмотрят для включения в проект "Современная школа" в Министерстве образования РФ.

Земельный участок под строительство новой школы выделили рядом с новым детским садиком, что очень удобно для больших семей с детьми разных возрастов. Такой проект уже реализован в Ленинградской области, где отлично себя зарекомендовал. В здании появятся современные классы, два спортивных зала, бассейн и вместительный актовый зал. По словам главы города, это будет даже не школа, а культурно-образовательный центр для молодежи.

Ежегодно число школьников в округе увеличивается на 200 человек

И все бы хорошо, но есть проблема: сроки строительства. На федеральном уровне будут рассматриваться проекты со стартом в 2021-2022 годах. А значит, школа в Майской горке начнет строиться в лучшем случае через два года и сможет принять учеников только в 2023-м.

- При этом ежегодно в округе будет вводиться в строй запланированный объем жилья по программе переселения. И получится так, что в ближайшие четыре года напряжение со школьными местами будет расти. Если бы строительство началось на год раньше - в 2020-м, это стало бы большим подарком для жителей Майской горки. Но такое решение может быть принято только на федеральном уровне. Город на данном этапе сделал все, что от него зависит. Для нас этот проект критически важен, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Социальные стройки

В других округах Архангельска, которым тоже пока еще не хватает детских садов и школ, проблема медленно, но верно решается. Конечно, лучший вариант - новые здания. Уютный садик недавно появился в левобережном поселке Турдеевск. В этом году откроются еще четыре детских сада: в шестом и седьмом микрорайонах Майской горки (на 280 мест каждый), в Соломбале - для 125 ребят, а в следующем году и в округе Варавино-Фактория, где "новоселье" смогут отметить 220 малышей.

В ближайшее время стартует строительство еще четырех детских садов - все вместе года через два они примут более тысячи ребят.

Выручает и создание новых групп в отремонтированных детских садах. В 2018-м их появилось двенадцать для 270 дошкольников. В этом году откроются еще десять, причем восемь из них разместятся на капитально отремонтированных третьих этажах детских садов.

Все маленькие архангелогородцы старше трех лет обеспечены местами в садиках, чего пока нельзя сказать о малышах. Но ситуация меняется: каждый год открываются новые группы для детей раннего возраста. По данным городского управления образования, таких яслей в миниатюре в Архангельске уже около семидесяти.

Для школ главная задача - забыть про вторую смену. Помимо Майской горки строительство школы на 860 мест начинается в округе Варавино-Фактория. Новые учебные заведения будут появляться и в центре города: для них уже выделены участки в Октябрьском и Ломоносовском округах. Правда, школы там по-

явятся только через несколько лет - после расселения и сноса аварийных домов.

- Такого массового строительства социальных объектов в Архангельске не было с советских времен, - делает вывод глава города. - Это наши приоритеты, которые продиктованы самой жизнью и горожанами.

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Архангельскую среднюю школу N 9 на проспекте Ломоносова, 80 планируют капитально отремонтировать к 2020 году. При этом она сохранит наполняемость - 600 человек. В конце 2018-го здание 1952 года постройки было признано аварийным, и с нового года учеников распределили по другим школам. Звучали предположения, что "девятую" придется снести, но эксперты высказались за капитальный ремонт.