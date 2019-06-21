Безымянный остров Валаама получил имя Иоанна Кронштадского

Безымянный остров в составе Валаамского архипелага получил имя святого праведного Иоанна Кронштадского. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ.

Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Карелии, парламент направлял на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации и картографии предложение о присвоении имени Иоанна Кронштадского одному из островов в северной части бухты Монастырская. Это решение поддержали и жители региона, и паломники.

Присвоенное острову имя Иоанна Кронштадского позволит более точно описывать объекты его культурного, административного и кадастрового учета.

Справка "РГ"

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - в миру Иоанн Ильич Сергиев, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Закончил Архангельскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. Служил настоятелем Андреевского собора в Кронштадте 53 года. В 1990 году канонизирован Русской Православной Церковью.