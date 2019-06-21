Новости

Животные из "китовой тюрьмы" отправились к месту их выпуска на волю 19:15
Группа законодателей США выступила за новые антироссийские санкции 18:50
Сирени в центре Архангельска получили QR-коды 18:50
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире 18:49
Осужденные подарили жителям Архангельска двух "травяных" медведей 18:43
Дроздов прокомментировал "скандал" на передаче "В мире животных" 18:30
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала 18:29
Под Рязанью задохнулись 2,5 тысячи свиней 18:25
В МИД рекомендовали находящимся в Грузии россиянам мест скопления людей 18:18
Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева 18:07
Президент ОКР: У Европейских игр большое будущее 17:55
Безымянный остров Валаама получил имя Иоанна Кронштадского 17:55
"Соллерс" прокомментировал новость о прекращении продаж SsangYong в России 17:51
Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят не ранее 12 июля 17:51
Во Франции обнаружили коров, над которыми ставили жестокие опыты 17:48
В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам 17:43
В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан полицейский 17:40
Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое 17:38
Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске 17:37
Названы "байкерские" места в Москве 17:27
Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани 17:24
Во Франции произошло самое мощное за 40 лет землетрясение 17:22
Авиация ЮВО провела массовые ракетно-бомбовые удары в Крыму и на Кубани 17:20
Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве 17:10
Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 17:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Безымянный остров Валаама получил имя Иоанна Кронштадского

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Безымянный остров в составе Валаамского архипелага получил имя святого праведного Иоанна Кронштадского. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ.

В Карелии запустят уникальный ретропоезд на паровозной тяге

Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Карелии, парламент направлял на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации и картографии предложение о присвоении имени Иоанна Кронштадского одному из островов в северной части бухты Монастырская. Это решение поддержали и жители региона, и паломники.

Присвоенное острову имя Иоанна Кронштадского позволит более точно описывать объекты его культурного, административного и кадастрового учета.

Справка "РГ"

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - в миру Иоанн Ильич Сергиев, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Закончил Архангельскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. Служил настоятелем Андреевского собора в Кронштадте 53 года. В 1990 году канонизирован Русской Православной Церковью.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала
В полиции признали нарушения по делу Голунова
Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси