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21.06.2019 08:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На дорогах Санкт-Петербурга появилась первая "вафельная" разметка

Текст: Наталья Канова (Санкт-Петербург )

На перекрестках Санкт-Петербурга начали наносить новую дорожную разметку. Первым в ярко-жёлтые цвета окрасилось пересечение Светлановского проспекта и улицы Орбели. Новшество призвано разгрузить перекрёстки, на которых чаще всего возникают заторы в часы пик, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

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Разметка представляет собой клетчатый рисунок, за что ее прозвали "вафельной". Суть ее заключается в том, чтобы помочь водителям лучше видеть границы перекрестка и не выезжать на выделенный участок дороги, если впереди по пути следования образовалась пробка.

За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Наказание за выезд на перекресток, в случае образования впереди затора, существовало и раньше, но доказать подобное нарушение ПДД было сложно. Теперь, благодаря "вафельнице" и установленным на перекрестках камерам фиксации нарушений, вычислить нерадивых водителей будет намного проще.

В качестве материала для данной разметки дорожные службы избрали жёлтый холодный пластик, который имеет ряд преимуществ по сравнению с термопластиком, применяемым при нанесении основной массы белой разметки в городе. Одно из таких преимуществ - яркий цвет, который в меньшей степени тускнеет во время эксплуатации и к тому же сильнее привлекает внимание водителей. Кроме того, применение данного материала повышает коэффициент сцепления шин с дорожным полотном. Но, несмотря на это, эксперты все же рекомендуют водителям автотранспорта, особенно в дождливую погоду, снижать скорость при пересечении такого перекрестка до 50 километров в час, а мотоциклистам - до 30-40 километров в час.

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В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отмечают, что до конца лета желтая "вафельница" появится еще на двух напряженных перекрёстках: Пискаревского проспекта и Полюстровского проспекта, Богатырского проспекта и Коломяжского проспекта. Станет ли подобная мера панацеей в борьбе с автомобильными пробками, покажет время. В случае положительного результата "вафли" нанесут и на других перекрестках города.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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