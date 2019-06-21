На Конкурсе Чайковского певцы продолжают соревнование

На Конкурсе Чайковского в первом туре по специальности "Сольное пение" выступило уже больше половины вокалистов. По мнению члена жюри Ферруччо Фурланетто, определилось несколько очевидных претендентов на лауреатские места, но пока все они - среди женских голосов.

Два последних дня первого тура конкурса вокалистов убедили в том, что уровень певцов в этом году крепкий средний. При всем различии школ, техник, манер, индивидуальностей участники демонстрируют солидную готовность к конкурсным выступлениям.

Конечно, жаль, что вся борьба разворачивается в этот раз между Россией и даже не Китаем, а Кореей, из которой приехало 13 молодых певцов. На следующем месте - Монголия, которой еще предстоит показать своих кандидатов в последний день прослушиваний первого тура. Корейские певцы, среди которых уже выступили и сопрано, и тенора, и баритоны, и басы, отличаются от китайских, которых прежде было очень много на вокальных конкурсах, проводящихся в России, намного большей эмоциональностью, способностью проникать в материал намного глубже, чем поверхностное копирование.

Под самый занавес третьего дня прослушиваний под номером 43 вышла внешне не особо примечательная девушка небольшого роста - Дже Юн Парк. Она начала с выходной арии Мими из "Богемы" Пуччини. Ради соответствия художественному образу скромной вышивальщицы певица решила даже жертвовать подлинным объемом своего голоса едва ли не до самой кульминации, лишь намекая на то, что за этой скромностью героини скрывается отнюдь не скромный голос - настоящее, крупное, полнозвучное лирическое сопрано, напомнившее эпоху великих итальянок ХХ века, к примеру, Миреллу Френи. Но так и Мими скрывала свою настоящую большую любовь, в конце концов, так ее не дождавшись, умерев раньше срока. Следующим откровением певицы был романс "Ночи безумные" Чайковского. Надо было видеть, как изменился взгляд Дже Юн - как сокрушительно потух, и какую драму разыграла она голосом, исполнив этот романс на очень хорошем русском языке. Никогда прежде не доводилось слышать и такой драматичной графини Розины в "Свадьбе Фигаро" Моцарта. В ее последнем речитативе и арии E Susanna non vien…Dove sono приходилось слушать и великих певиц, и сопрано рангом пониже, но не припомнится такая трактовка этого эпизода оперы, такой сильной драматизации Моцарта, которая на самом деле скрыта в этой "комической" опере под маской буффы. Страдающая Графиня была прорисована ей во множестве вокально-драматических нюансов, сопровождаясь интенсивной говорящей мимикой.

В этот же день самым ярким мужским выступлением стал выход 27-летнего корейского баса Гихун Кима. От многих российских конкурсантов его отличала еще и конкурсность самоощущения и самопрезентации: певец приехал побеждать на престижном состязании, прекрасно отдавая себе отчет, что либо пан либо пропал. Немного жаль, что обе арии он выбрал так или иначе однотипных, близких по характеру, хотя и разных по стилю - мажорные Rivolgete a lui sguardo Гульельмо из "Так поступают все" Моцарта и выходную арию Фигаро из "Севильского цирюльника" Россини, которые исполнил с равным блеском. "Серенада Дон Жуана" Чайковского так или иначе продолжила эту азартно-победную линию. В Чайковском Гихун также продемонстрировал высокое почтение к русскому языку. Но были слышны и свои минусы в выступлениях некоторых корейцев, главный из них - сложности с согласными как в русском, так и особенно в немецком языках: вместо "в даль" слышалось "б даль", а вместо "Die" что-то вроде "ти", вместо "б" - "п".

Многого ожидали от 21-летней меццо-сопрано Марии Бараковой, которая в этом году стала лауреатом первой премии и обладательницей специального приза им. Ирины Архиповой. Певица действительно сразу захватила публику эффектными речитативом и арией Фарнака из "Митридата, царя Понтийского" Моцарта, где показала свои разные возможности - от виртуозного стаккато до впечатляющего барочного легато, умение полноценно вызвучивать каждую ноту, особенно свои фирменные густые контральтовые низы. А вот со второй арией она и ее педагог несколько просчитались. Она была исполнена вполне удачно, но кроме крепких, завораживающе магических низов ария резвушки Ольги из "Евгения Онегина" Чайковского не дала ничего. Вот если бы девушка отважилась на знаменитую арию из "Орлеанской девы" Чайковского, тогда фурор мог бы быть однозначным. Однако Мария Баракова все равно сумела впечатлить и публику, и, уверены, жюри своим голосом редкой свежести, объема и красивого тембра.

Сегодня - последний день первого тура и объявление полуфиналистов.