Осужденные подарили жителям Архангельска двух "травяных" медведей

В сквере напротив здания УФСИН России по Архангельской области появились рукотворные фигуры медведицы и медвежонка. Внутри - металлический каркас, снаружи - зеленое покрытие, имитирующее траву.

Как сообщают в городской администрации, фигуры животных созданы в исполнительной колонии №12 Холмогорского района.

Высота взрослой медведицы - полтора метра, ширина арт-объекта - два метра.

В качестве скульптуры медведь был выбран не случайно - не только иностранцы, но и россияне порой верят в байку о том, что косолапые до сих пор преспокойно разгуливают по улицам столицы Поморья.

Подходы к мишкам выложены тротуарной плиткой, территория вокруг - утопает в цветах, а для удобства жителей и гостей города рядом установили кованые скамейки для отдыха.