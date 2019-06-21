Парламентарии Северо-Запада предлагают изменить федеральные законы

В Карелии прошла 56-я конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России, в которой приняли участие представители одиннадцати регионов. Законодатели Архангельской области выступили с предложениями о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Наделить полномочиями

Законодательная инициатива Архангельской области касается внесения изменений в статью 28.3 Кодекса России об административных правонарушениях. Немного истории. В 2009 году документ дополнили статьей, которой наделили должностные лица местного самоуправления правом составлять протоколы по разным нарушениям. Это, по мнению экспертов, способствовало обеспечению эффективности местного контроля в различных сферах общественных отношений. В 2014 году статью дополнили специальной нормой.

В итоге муниципальные власти могли составить протокол о нарушении, но наказать фактически не имели возможности. Речь идет, в частности, о муниципальном земельном контроле - самовольном занятии участка, несоблюдении обязательных требований при обращении с отходами производства и потребления, использовании наделов не по целевому назначению, нарушениях в сфере закупок, жилищном контроле - правилах пользования помещениями, содержания и ремонта домов, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и других сфер.

Сущность муниципального контроля заключается в организации и проведении проверок соблюдения не только требований, установленных местными правовыми актами, но и федеральными законами. И в настоящее время между правовыми нормами существует коллизия. Положения Кодекса предоставляют право субъектам РФ предусматривать случаи, при которых должностные лица муниципалитетов вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в ходе осуществления муниципального контроля. Вместе с тем данное право ограничено перечнем составов.

Задачи Парламентской ассоциации - усиливать позиции регионов

Вследствие несогласованности правовых норм возникла практика, когда Верховный Суд РФ признает законы субъектов Российской Федерации или их отдельные положения по составлению протоколов об административных правонарушениях, но при этом считает их не соответствующими законодательству России и недействующими. Получается, что в некоторых городах Северо-Запада административные протоколы вправе составлять, например, сотрудники УМВД. Но только при передаче им этих полномочий со стороны муниципальных образований. Однако не везде подобные соглашения приняты.

Поэтому законодатели Архангельской области и предложили внести поправки в Кодекс России об административных правонарушениях. Это позволит повысить эффективность муниципального контроля и даст возможность муниципальным образованиям составлять протоколы на правонарушения по различным основаниям.

- Мы предлагаем внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, - рассказала "РГ" председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. - Данная тема актуальна для всех российских регионов. Речь идет и о земельном контроле, и контроле в сфере лесных отношений: когда на законных основаниях нужно не просто осуществлять проверки, но и применять санкции, если были выявлены нарушения. Сегодня есть противоречия в Кодексе и неоднозначная судебная практика. Мы уже направляли предложения об изменении законодательства в Государственную Думу РФ.?Они приняты в работу. Мнение Парламентской ассоциации могло бы усилить общую позицию.

- Реализация этих законодательных инициатив позволит решить проблему, связанную с обеспечением эффективного механизма осуществления органами местного самоуправления всех видов муниципального контроля. Для этого необходимо наделить местные власти полномочиями по составлению протоколов, - отметил заместитель председателя областного собрания депутатов Игорь Чесноков. - Если законодательную инициативу депутатов поддержат, то существующие противоречия в федеральном законодательстве будут устранены и это отразится на действенности и эффективности муниципального контроля в различных сферах общественных отношений.

Кстати, в Северо-Западном федеральном округе есть территории, где уже сформирована практика наделения должностных лиц полномочиями по составлению протоколов по широкому кругу составов административных правонарушений. Это Вологодская область и Ненецкий автономный округ. Между тем предложение Архангельской области было поддержано участниками конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада.

Поддержать предпринимателей

На конференции в Петрозаводске парламентарии обсуждали также меры поддержки предпринимательства в субъектах Северо-Запада России, их эффективность, а также проблемы, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены. По итогам обсуждения решили использовать обобщенный опыт регионов СЗФО, а также рассмотреть сформированный комплекс предложений по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства.

Еще одна инициатива депутатов направлена на решение проблем, возникающих в ходе реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, речь идет о местах с низкими объемами накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования. Здесь предлагают предусмотреть возможность накопления мусора на срок не более 36 месяцев вместо одиннадцати, как сейчас. Это позволит централизованно вывозить отходы с периодичностью 24-36 месяцев без нанесения вреда окружающей среде.

Инвестиции в лесную отрасль

Особую тревогу архангельских депутатов вызывает порядок и утверждение инвестиционных проектов в области освоения лесов. Правоприменительная практика показала необходимость совершенствования его правового регулирования.

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных является решение Минпромторга России об утверждении заявки инвестора. Она должна содержать концепцию инвестиционного проекта. Фактическое закрепление лесного участка за инвестором происходит на стадии подготовки заявки. Но ее формирование, обсуждение и утверждение занимают достаточное время. Предприниматель же должен начать свою работу над проектом.

Возникают сложности и в резервировании лесных участков для ведения инвестиционной деятельности, поскольку в период формирования заявки и до ее утверждения на лесные участки могут быть поданы и другие заявки о проведении аукционов. Есть проблемы, касающиеся составления договоров лесных участков для инвестиционных проектов, оснований для отказа заявки, внесения изменений в их перечень. Архангельские депутаты предложили внести изменения в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, которое приняло Правительство России в феврале прошлого года. Это, по их мнению, позволит избежать многих проблемных ситуаций и улучшит работу как самих предпринимателей, так и их проектов.

Кстати

24 мая федеральное правительство приняло постановление, согласно которому будет стимулироваться привлечение инвестиций в создание и модернизацию крупных лесоперерабатывающих мощностей. Это позволит обеспечить рост объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создание в ЛПК новых рабочих мест. Положением установлено, что к приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов относятся проекты по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в сфере биоэнергетики, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 миллионов рублей.

Прямая речь

Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного собрания депутатов:

- На конференцию вынесено более 30 вопросов, которые касаются жизни всех северо-западных регионов России - от поддержки многодетных семей до лесозаготовительных предприятий. Большой блок связан с сельским хозяйством. Так, речь идет о пенсионном законодательстве: сегодня для ряда категорий и профессий в аграрном секторе существуют преференции по льготному выходу на пенсию, но некоторые, например телятницы или трактористы, забыты. Мы поддерживаем предложение наших коллег отнести данные категории сельчан к тем, кто имеет право льготного выхода на пенсию. Кроме того, есть необходимость установить льготные тарифы на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий.

Актуален вопрос и поддержки "Почты России", несущей социальную нагрузку. Хотелось бы поддержать это предприятие и возобновить субсидии из федерального бюджета. Это важно для регионов Северо-Запада, где много труднодоступных и отдаленных территорий.

Задача Парламентской ассоциации - усиливать позицию регионов по различным вопросам. Когда мы коллективно выходим с поддержкой наших инициатив на федеральный уровень, вопросы изменения федерального законодательства решаются эффективнее и Правительством России, и Государственной Думой.

Тем временем

Фото: Пресс-служба АОСД

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