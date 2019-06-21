Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Бывший глава республики Коми был осужден на 11 лет колонии строгого режима, что на десять лет меньше, чем просил гособвинитель. Апелляционное представление зарегистрировано в карточке дела, отмечает источник.

Обвинение считает, что Гайзер, находясь в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.

В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн умер в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске. Зарубин находится в международном розыске.

Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества, признав виновным только в мошенничестве.