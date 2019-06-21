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21.06.2019 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сирени в центре Архангельска получили QR-коды

Текст: Мария Конюхневич (Архангельск )
Фото: Дарья Титенко Фото: Дарья Титенко
Фото: Дарья Титенко

45 кустов сирени на аллее российских городов воинской славы в столице Поморья получили собственный QR-код. У каждой установлена латунная табличка с кодом: по нему можно перейти на сайт, рассказывающий о городе воинской славы, в честь которого посажено дерево. Для этого достаточно открыть камеру телефона и поднести устройство к табличке.

Фото: Диана Титенко
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Сиреневая аллея была посажена во время VII съезда Союза городов воинской славы, а сегодня за каждым деревом "закреплена" одна из архангельских школ - ребята приезжают ухаживать за своими деревьями целыми классами. Кстати, сирени в эти дни впервые расцвели.

Между тем QR-код в оформлении набережной Северной Двины используется тоже впервые: таблички вызывают неподдельный интерес горожан, которые приходят на аллею вместе с детьми.

Идея установки QR-кодов на аллее воинской славы в канун 435-летия Архангельска принадлежит администрации города, а средства для этого выделили спонсоры. "Каждый архангелогородец должен знать имена российских городов воинской славы, - считает глава Архангельска Игорь Годзиш.

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