В Архангельске каждый шаг власти контролируют общественники

В столице Поморья завершается первый месяц национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По инициативе властей каждый шаг строителей контролируют общественники: администрация города приглашает активистов организации "Асфальт-29" в рабочие поездки главы Архангельска Игоря Годзиша на территории, где сегодня ведутся дорожные работы.

Ремонт центральных проспектов Архангельска - Троицкого и Новгородского, а также главной улицы - Воскресенской начался в первых числах июня. Столица Поморья впервые получила средства в рамках проекта "БКАД": в 2019 году в его рамках Архангельску выделено 470 миллионов руб-

лей из федерального, муниципального и областного бюджетов. А в целом до 2021 года на ремонт и содержание городских дорог планируется направить более двух миллиардов рублей.

...Общественники снимают на камеру, как на Воскресенской улице начинают укладывать относительно новое для города покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчики уверяют, что в условиях арктического климата это идеальный вариант в союзе цены и качества:

- Запас прочности у него выше, чем у обыкновенного асфальтобетона, - объясняет генеральный директор подрядной организации Федор Минькин. - Применять это покрытие начали не так давно. Достоинство его в том, что трещины, которые появляются на дороге в морозы, летом в жаркую погоду заплавляются, плюс ко всему большое количество щебня замедляет стираемость асфальта.

Для ремонта выбраны дороги, которые важны для горожан чрезвычайно

Тем временем тротуары вдоль Воскресенской оставляют желать лучшего: Игорь Годзиш поручил департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры предусмотреть ремонт разрушенных пешеходных участков. А вот парковочные карманы у магазинов, расположенных вдоль центральной улицы города, придется привести в порядок владельцам торговых точек: с ними в администрации города проведут переговоры.

- Когда на Троицком проспекте около торгового центра "Атриум" по гарантии будут проводить ремонт? Сегодня там очень большая колейность, а у этого участка последний год гарантии остался. Метод ремонта подрядчики выбрали не совсем удачный - битум пролили, чего явно недостаточно, - пользуясь случаем, активисты "Асфальта-29" взяли в кольцо директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексея Норицына.

- Да, в первые жаркие дни весь мастичный слой на этом участке растащили на колесах автомобили, - соглашается глава департамента. - Но пока позволяет погода, подрядчик будет устранять недостатки.

- В одном месте они нормально все сделали, а в другом ямы появились, - сообщает общественник Олег Комиссаров.

- Мы эти ямы видим так же, как и вы - будем требовать от подрядной организации, чтобы они устранили все замечания. Ведь важно их не финансово наказать, а получить результат, добиться, чтобы дорога стала безопасной, - заверил активистов Алексей Норицын.

- На проспекте Советских Космонавтов гарантия должна быть выполнена в июне - все по плану?

- Работы ведутся, если подрядчик не справится - будем принимать меры.

Тем временем на Троицком проспекте по нацпроекту отремонтируют участок между улицами Гагарина и Суворова. Здесь будет использоваться метод терморисай-клинга - горячей регенерации слоя асфальтобетона. Кроме выравнивания люков и разметки дорожных знаков на Троицком установят 160 метров пешеходных ограждений. Основной этап завершится в июне.

Игорь Годзиш снова сделал акцент и на необходимости обновления инженерных коммуникаций до укладки дорожного полотна. Главный принцип понятен - начинка в пирог должна закладываться до того, как его покроют глазурью:

- Мы уже синхронизировали наши планы, - ответил Алексей Норицын. - Водоканал сообщил о трех участках, которые необходимо предварительно заменить, - две запорные арматуры и колодец, вентиляционную камеру. Причем трубу планируется заменить не на металлическую, а сразу на полимерную, чтобы потом вдоль всей дороги ее уже не касаться.

...А вот Новгородский, до сегодняшнего дня носящий гордое звание "проспект" совершенно незаслуженно, получит нормальный асфальт впервые за десятилетия. Между улицами Вологодской и Свободы планируется заменить лохмотья на новую дорожную одежду, а мостовые в зарослях лопухов - на широкий асфальтированный тротуар. И, конечно, появится водоотведение: весной и осенью жители близлежащих домов наконец-то забудут про давно прописавшиеся здесь лужи-озера.

Компетентно

Игорь Годзиш, мэр Архангельска:

- Для нашего города, как и для всей северной агломерации Поморья - Северодвинска, Новодвинска - участие в этом нацпроекте жизненно важно. Особенно много писем приходило в администрацию по поводу состояния главной улицы - Воскресенской. Второй год ведем на ней работы, а закончим благодаря нацпроекту. Тем временем проспект Новгородский, по мнению горожан, проезжей улицей не является уже очень давно - планируем отремонтировать его первую половину. Требует постоянного внимания и Троицкий - самая загруженная в Архангельске магистраль. Одним словом, выбраны те дороги, которые важны для горожан чрезвычайно: всего 12 участков. Усилия, которые были предприняты совместно регионом и городом, привели к желаемому результату.