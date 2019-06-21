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21.06.2019 08:55
Проект: В регионах

Лед, который не растает

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 133(7891)
В Коряжме появится ледовый дворец: соглашение о строительстве спортивной арены подписали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор группы "Илим" Ксения Соснина на Международном экономическом форуме в Петербурге. В рамках проекта 50 процентов общей стоимости работ возьмет на себя компания, имеющая филиал в Коряжме, вторая половина средств будет направлена из областного бюджета.

Между тем жители города ждут "лед, который не тает" ровно тридцать лет: ветеран хоккея Иван Чекменев добивается строительства ледовой арены в Коряжме с 1989 года - первый проект появился уже тогда. Но в 1990-е, как рассказал "РГ" тренер, все завалилось:

- Сегодня хоккей в Коряжме хорошо развит, но мы многих детей теряем. Ведь им приходится заниматься в условиях каменного века - зимой тренировки начинаются с расчистки высоченных сугробов на льду. Это притом, что школьников в нашу команду приглашать не надо - из желающих очередь выстраивается. Но в таких условиях не все остаются, только самые стойкие.

По словам детского тренера из Коряжмы Вадима Печёрина, его команда - одна из сильнейших в регионе, она неоднократно становилась чемпионом Архангельской области и выходила в финал всероссийской "Золотой шайбы":

- Если мы хотим, чтобы молодежь в городе оставалась, чтобы ребята связывали свое будущее с Коряжмой - нужен ледовый дворец. Сегодня его любой современный город должен иметь. В соседнем, Устьянском районе построили - чем мы хуже?

Родители юных хоккеистов обращались с просьбами "не дать умереть детскому хоккею в Коряжме" и к властям региона, и к президенту РФ.?Поручение о строительстве дворца было дано Владимиром Путиным.

Завершить стройку планируется к 2022 году - арена перейдет на баланс города

- Мы прошли период переговоров с инвесторами, поиска вариантов решения, обсуждали и проект, и площадку для нового дворца. А сегодня начинается самая сложная стадия - строительства, - сказал Игорь Орлов.

По словам заместителя председателя правительства области Виктора Иконникова, уже подписан договор на проектирование, окончание работ запланировано на октябрь, а к декабрю проект должен пройти госэкспертизу:

- Это будет многофункциональный центр с искусственным ледовым покрытием. Главное - сегодня все заинтересованы в том, чтобы ледовый дворец открылся как можно быстрее.

В нем смогут заниматься спортом жители всех южных городов и поселков области:

- Здесь планируется проводить не только областные, но и межрегиональные соревнования по хоккею и фигурному катанию. Участники Ночной хоккейной лиги также смогут выйти на новую арену. Центр будет востребован, - отметил гендиректор агентства регионального развития Максим Заборский.

Площадь будущей ледовой арены - четыре тысячи квадратных метров, стоимость работ составит 250 миллионов рублей. Зрительские трибуны рассчитаны на 250 человек. Завершить стройку планируется к 2022 году, после чего арена перейдет на баланс города.

- У нас уже и бизнес-план разработан, - сообщил "РГ" Иван Чекменев. - Планируем, что арена будет окупаться в том числе за счет хоккеистов и фигуристов из соседних городов Котласа и Сольвычегодска, поселка Вычегодского.

Прямая речь

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- С группой "Илим" у региона сложились долгие партнерские отношения. Компания успешно развивает производственную и социальную инфраструктуру. Подписание соглашения с ней является новым этапом сотрудничества, направленного на создание благоприятной социальной среды в Коряжме.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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