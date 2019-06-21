В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

В Ленинградской области лось дважды попал под колеса автомобилей. Это послужило причиной гибели одного из водителей.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло на 73-м километре трассы "Скандинавия".

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя. В это время по дороге проезжала машина Hyundai. Автомобиль въехал в лося, от удара потерял управление.

В итоге машину вынесло на обочину прямо на пешехода. Водитель первой машины не успел отбежать. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 40-летнему водителю Hyundai помощь врачей не понадобилась.