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21.06.2019 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать. Об этом рассказали в соцсетях активисты группы "Детство без насилия", получившие, по их словам, просьбу о помощи малышам.

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Как сообщают в группе, братьев привез в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова их отец. Состояние детей характеризуют как "ужасающее": температура под сорок, судороги, синяки, а у одного из мальчиков вырваны волосы. Витя и Сережа рассказали, что мама "пьет и бьет". Позже малыши добавили, что мама их еще и кусала.

По сведениям активистов группы, у обоих мальчиков диагностирована ротавирусная инфекция. Им оказана необходимая медицинская помощь, с братьями работают психологи.

О семье малышей неизвестно ничего, кроме того, что рассказали они сами. На вид мальчикам около двух с половиной - трех лет, но они могут выглядеть младше, чем на самом деле.

В Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку размещенной в СМИ информации о госпитализированных братьях. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге корреспонденту "РГ" сообщили, что также проводят собственную проверку.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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